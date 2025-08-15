Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Plus de 545 000 $ au Festival international de la chanson de Granby

QUÉBEC, le 15 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 546 500 $ au Festival international de la chanson de Granby, qui se déroule jusqu'au 24 août prochain. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre de la Langue française, M. Jean-François Roberge, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival international de la chanson de Granby est un grand concours de musique qui a pour but le rayonnement de la relève et la promotion de la francophonie. Cette 57e édition du festival propose une foule d'activités comme Un FICG à partager, des rencontres traitant de divers artistes et de leurs œuvres, de nombreuses prestations, dont les Vitrines musicales, ainsi que des fins de soirées festives et le spectacle Jamais Trop Tôt, qui met de l'avant le talent d'interprètes âgés de 15 à 17 ans.

Citations

« Le Festival international de la chanson de Granby est un événement culturel incontournable et un extraordinaire tremplin pour la relève. Il est devenu un véritable moteur culturel qui participe à la vitalité et au rayonnement de notre culture québécoise. Je souhaite la meilleure des chances aux finalistes de cette édition 2025. Je tiens aussi à souligner le travail remarquable de l'équipe organisatrice du Festival et à la remercier pour son engagement envers les artistes de demain. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Les festivals et les événements touristiques sont de puissants moteurs économiques. Ils font vibrer les régions, remplissent les hôtels, animent les commerces et attirent une foule nombreuse. Pour cette dernière, le Festival international de la chanson de Granby est bien plus qu'un rendez-vous avec la chanson francophone. C'est une invitation à explorer nos attraits, à prolonger l'expérience du séjour et à découvrir le Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Quel plaisir de célébrer le Festival international de la chanson de Granby, une vitrine exceptionnelle pour la langue française, la diversité et le talent de notre relève musicale, le tout dans une ambiance électrisante. J'encourage les artistes à saisir pleinement cette occasion unique, qui pourrait les propulser vers de nouveaux sommets. Quant au public, je l'invite à vivre l'expérience au maximum, à vibrer au rythme des soirées endiablées et à découvrir, au passage, tous les charmes de la région. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre de la Langue française

« Granby est devenu à travers les décennies une capitale de la musique francophone, et le Festival de la chanson n'y est pas étranger. C'est une fierté pour la région d'accueillir autant de talents de tous les coins du Québec et de la francophonie canadienne et de permettre au public de découvrir les nouvelles pépites musicales et artistiques d'aujourd'hui et de demain. Je souhaite aux participants et à tous les spectateurs de vivre un concours mémorable et de bien profiter des attraits touristiques qui ne manquent pas ici! »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants

Lien connexe

www.quebec.ca

Réseaux sociaux

Société de développement des entreprises culturelles

Facebook BlueSky LinkedIn YouTube Instagram

Ministère de la Culture et des Communications

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

Ministère du Tourisme :

Facebook X LinkedIn YouTube

Ministère de la Langue française

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Sources : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Tél. : 418 802-6833, [email protected]; Brigitte Roussy, Directrice des communications, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 514 248-0160, [email protected]; Thomas Verville, Directeur des communications, Cabinet du ministre de la Langue française, Tél. : 514 219-5193, [email protected]; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, Tél. : 418 380-2388, [email protected]; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 73488, [email protected]; Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère de la Langue française, Tél. : 418 781-9520, [email protected]