Le gouvernement du Québec accorde 711 000 $ pour soutenir un important événement de volleyball de plage à Montréal

MONTRÉAL, le 11 août 2025 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, sont très heureuses d'annoncer l'attribution d'une aide financière de 711 000 $ à la Fédération de volleyball du Québec pour l'organisation du Pro-Tour de volleyball de plage 2025 (Volleyball World Beach Pro Tour - Élite 16), qui aura lieu du 13 au 17 août 2025 au parc Jean-Drapeau de Montréal.

Le Pro-Tour de volleyball de plage 2025 est le plus haut niveau de compétition du Beach Pro Tour, qui comprend seize duos féminins et seize duos masculins. L'événement offre un rayonnement international en regroupant 64 athlètes provenant de 19 pays.

Citations :

« C'est une immense fierté de voir le Québec accueillir un événement sportif d'envergure internationale comme le Pro-Tour de volleyball de plage à Montréal! En soutenant ce tournoi, notre gouvernement réaffirme l'importance de faire rayonner le sport de haut niveau ici, chez nous. Ce type d'événement est non seulement spectaculaire, mais aussi inspirant pour toute une génération de jeunes athlètes. C'est une occasion unique de nourrir leur passion, de leur donner des modèles et de stimuler la pratique sportive. J'invite toute la population à venir vivre cette compétition exceptionnelle au parc Jean-Drapeau. Bon succès à tous les athlètes! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Le Beach Pro Tour attirera des milliers de touristes, d'amateurs de volleyball de plage et des athlètes de calibre mondiale, tant du Québec que de l'international. Ce rendez-vous sportif d'envergure confirme une fois de plus le statut de notre métropole comme destination sportive de calibre mondial. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Ces grands événements sportifs internationaux sont une vitrine exceptionnelle pour le Québec. Ils favorisent le rayonnement de notre destination auprès des organisations sportives, tout en piquant la curiosité des visiteurs passionnés de sport et de plein air. J'encourage chaleureusement les athlètes et leur entourage, ainsi que les spectateurs, à parcourir notre belle métropole lors de leur passage au Pro-Tour de volleyball de plage. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants

L'athlète québécoise Marie-Alex Bélanger participera pour la première fois à un tournoi international de volleyball de plage au Québec. Avec sa coéquipière ontarienne, Lea Monkhouse , elle sera au tableau principal pour la toute première fois.

, elle sera au tableau principal pour la toute première fois. L'aide accordée par le ministère de l'Éducation est de 475 000 $, dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux (PSESI).

L'aide accordée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation est de 125 000 $, par l'intermédiaire du Fonds signature métropole.

L'aide accordée par le ministère du Tourisme est de 111 000 $, dans le cadre du programme d'Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

