Près de 705 000 $ accordés à 18 organismes pour promouvoir l'intégrité et la sécurité dans le loisir et le sport

QUÉBEC, le 15 août 2025 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, est heureuse d'annoncer l'attribution d'une aide financière maximale de 704 001$ à 18 organismes dans le cadre de l'appel de projets 2025-2026 du Programme Sécurité-Intégrité Québec (PSIQ).

Depuis son arrivée en poste, la ministre Charest fait de la sécurité et de l'intégrité deux de ses grandes priorités. Pour que les activités de sport et de loisir apportent du positif dans la vie des citoyens, elles doivent être pratiquées dans un cadre sécuritaire. Dans le cadre du PSIQ, le gouvernement offre à certains partenaires une aide financière qui servira à atteindre ces objectifs, notamment en offrant de la formation et en mettant en œuvre des campagnes de sensibilisation et de prévention.

Voici la liste des 18 organismes et projets :

Organisme Description du projet Montant

accordé Alliance Sport-Études enseignement supérieur Regroupement d'ateliers participatifs sur la sécurité et l'intégrité des athlètes 50 000 $ Association des réseaux cyclables du Québec Valorisation et structuration du rôle des patrouilleurs sur les réseaux cyclables 49 500 $ Association des Scouts du Canada Scouts inclusifs : vers un milieu encore plus sécuritaire pour la diversité sexuelle et de genre 48 300 $ Association régionale de Kin-Ball Montréal Développement d'un programme de mentorat pour l'accompagnement des nouveaux animateurs-entraîneurs de Kin-Ball 18 950 $ Canot Kayak Québec Développement d'outils pour sensibiliser les pratiquants aux dangers potentiels lors de la navigation 48 000 $ Conseil québécois du loisir Développer une trousse à outils sur l'intégrité et l'inclusion pour les intervenants et intervenantes en loisir ainsi que pour les équipes de formation et d'animation en loisir 50 000 $ Conseil Sport Loisir de l'Estrie Accompagnement dans la mise en place sécuritaire et inclusive des accès bleus pour le plein air nautique en Estrie 29 287 $ Fédération de natation du Québec Prévention et intervention pour le bien-être et l'intégrité dans la natation au Québec 38 250 $ Fédération québécoise de la marche Guide de signalisation des sentiers de randonnée pédestre 4 saisons au Québec 21 250 $ Regroupement QuébecOiseaux Mise à jour du Guide pour les animateurs et animatrices de randonnées ornithologiques 14 683 $ Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) Sensibilisation des spectateurs et spectatrices à l'éthique sportive 50 000 $ Service national des sauveteurs inc. Campagne de sécurité aquatique et nautique pour les nouveaux arrivants 50 000 $ Société québécoise de spéléologie Chantier de mise à niveau des pratiques en matière de sécurité et d'intégrité en spéléologie et en canyonisme 50 000 $ Sport'Aide « Organisations alliées » accompagnement structuré à l'inclusion de la diversité sexuelle en sport, loisir et plein air 50 000 $ Ti-Mousse dans Brousse Capsules Web éducatives pour les jeunes familles sur la pratique sécuritaire de différentes activités de loisir et de sport hivernaux et estivaux 50 000 $ Unité régionale de loisir et de sport de l'Outaouais Parcours Leadership en éthique, intégrité et sécurité 3 990 $ Unité régionale de loisir, de sport et de plein air des Laurentides Différentes initiatives sur l'esprit sportif lors des Jeux du Québec 31 791 $ Vélo Québec Association Développement d'outils visant à assurer la sécurité liée à la pratique du vélo de gravelle 50 000 $

Total 704 001 $

Citations :

« Dans le monde du sport et du loisir, l'intégrité est et demeurera toujours une priorité incontournable pour moi. Depuis plusieurs années, le Programme Sécurité-Intégrité Québec soutient la réalisation de projets essentiels et porteurs qui renforcent l'intégrité des pratiques sportives et récréatives. Je tiens à remercier chaleureusement les 18 organismes participants de leur engagement envers la protection de notre population. Grâce à leurs initiatives, ils contribueront concrètement à rendre la pratique plus sécuritaire et à faire en sorte que chaque activité sportive ou de loisir soit une source de plaisir, de confiance et de dépassement. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

