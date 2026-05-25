Des services et des soins adaptés : Lancement des travaux d'un projet unique au Québec

SAINT-RÉMI, QC , le 25 mai 2026 /CNW/ - Afin de pouvoir offrir des services adaptés, directement dans leur milieu, à des adultes de 18 à 55 ans vivant avec une incapacité physique, notamment un traumatisme crânien ou une déficience physique, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la Ville de Saint-Rémi et l'organisme Vents d'espoir de la Vallée du Saint-Laurent ont lancé le chantier du projet de complexe résidentiel et multifonctionnel de 42 logements adaptés qui deviendra la neuvième Maison Martin-Matte. Cette pelletée de terre officielle concrétise donc la réalisation de ce projet majeur d'une valeur d'un peu plus de 19 M$.

Grâce à ce nouveau complexe qui accueillera ses premiers usagers à l'été 2027, l'organisme Vents d'espoir agira sur le milieu de vie, l'épanouissement personnel, le soutien aux familles et la vie communautaire des personnes ayant un traumatisme crânien ou présentant une déficience physique.

Ce projet combine un espace résidentiel adapté, des installations spécialisées comme un bassin thérapeutique, une salle d'entraînement adaptée, un centre de jour et des espaces communautaires multifonctionnels. Il offre un milieu sécuritaire qui favorise l'autonomie ainsi que la participation des résidents à la vie quotidienne. Il s'inscrit directement dans la vision du gouvernement du Québec qui consiste à offrir des services et soins de santé adaptés à la réalité de chaque personne.

Cet événement a eu lieu en présence de la première ministre du Québec et députée de Sanguinet, Mme Christine Fréchette, de la ministre de la Santé du Canada, l'honorable Marjorie Michel, de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, de la secrétaire d'État (Nature) et députée de Châteauguay−Les Jardins-de-Napierville, l'honorable Nathalie Provost, de la mairesse de Saint-Rémi, Mme Sylvie Gagnon-Breton, du président de l'organisme Vents d'espoir de la Vallée du Saint-Laurent et vice-président principal et chef de l'exploitation de Kruger Énergie, M. Jean Roy, de la fondatrice et directrice générale de Vents d'espoir de la Vallée du Saint-Laurent, Mme Sylvie Boyer, et du fondateur et porte-parole de la Fondation Martin-Matte, M. Martin Matte.

Citations :

« Comme députée de Sanguinet, je suis très fière des mesures que nous mettons en place pour offrir des milieux de vie stimulants et adaptés aux besoins de sa clientèle. Avec ce projet porteur, nous démontrons qu'il est possible d'innover pour mieux répondre aux besoins spécifiques de chaque personne, tout en mobilisant des partenaires engagés vers ce même objectif. C'est notamment comme ça qu'on améliore l'accès aux soins de santé au Québec. »

Christine Fréchette, première ministre du Québec

« Notre gouvernement est déterminé à collaborer avec le gouvernement du Québec, les municipalités et les organismes pour offrir un soutien en matière de logement à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Ce projet essentiel permettra à des personnes vulnérables de la Montérégie, notamment celles vivant avec un traumatisme crânien, de maintenir leur autonomie dans un environnement sécuritaire et humain, tout en offrant un soutien précieux à leurs proches. »

L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé

« Avec l'inauguration de cette neuvième Maison Martin-Matte, notre gouvernement réaffirme son engagement à soutenir le développement de milieux de vie adaptés pour les personnes vivant avec un traumatisme crânien ou une déficience motrice. En appuyant la création de 42 logements à Saint-Rémi, nous contribuons à accroître l'offre de logements sociaux et abordables et à mieux répondre aux besoins sur le terrain. Ce projet s'inscrit dans une approche pragmatique visant à offrir des solutions aux Québécoises et aux Québécois qui en ont besoin. »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« Vent d'espoir est un organisme qui améliore la vie de plusieurs personnes de notre communauté. Comme députée de Châteauguay--Les Jardins-de-Napierville, je suis fière de voir le gouvernement fédéral participer à ce projet, qui favorise l'autonomie et l'épanouissement des personnes vivant avec une incapacité physique. Alors que la crise du logement demeure une préoccupation pour les citoyens, le nouveau gouvernement du Canada répond présent et met en place des actions concrètes pour y mettre fin. En collaboration avec le gouvernement du Québec, nous contribuons à bâtir une collectivité plus forte et un Canada plus solidaire pour toutes et tous. »

L'honorable Nathalie Provost, secrétaire d'État (Nature) et députée de Châteauguay--Les Jardins-de-Napierville

« Offrir un milieu de vie comme celui-ci, c'est reconnaître que la santé ne se limite pas aux soins, mais passe aussi par un environnement adapté, humain et stimulant. Ce projet permettra à des personnes vivant avec des limitations importantes de maintenir leur autonomie tout en bénéficiant d'un accompagnement essentiel, et il apportera un soutien précieux à leurs proches au quotidien. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« La Ville de Saint-Rémi est heureuse d'avoir contribué au projet dès 2014, en réservant un terrain d'une valeur de 3 000 000 $ pour en faire don afin de répondre à un besoin important de la population. Ce geste a constitué un appui déterminant à la réalisation de cette initiative ainsi qu'à son montage financier. Nous poursuivons notre implication en participant au Programme de supplément au loyer Québec, permettant ainsi à des ménages à faible revenu d'avoir accès à un logement. Nous sommes fiers de contribuer à la création d'un milieu de vie adapté, sécuritaire et humain pour des adultes vivant avec un traumatisme crânien ou une déficience motrice, ici même, dans une ville où il fait bon vivre. »

Sylvie Gagnon-Breton, mairesse de Saint-Rémi

« Ce projet ancré à Saint-Rémi est la démonstration qu'un partenariat solide entre le milieu communautaire, les entreprises privées, les grands donateurs et les gouvernements québécois, fédéral et municipal peuvent livrer des solutions structurantes. Notre organisme a réussi, avec beaucoup de persévérance et de résilience, à transformer un besoin réel en un projet concret au service des personnes vivant avec un traumatisme crânien ou une déficience motrice. »

Jean Roy, président du conseil d'administration de Vents d'espoir de la Vallée du Saint-Laurent et vice-président principal et chef de l'exploitation de Kruger Énergie

« Né du rêve d'une mère devenue proche aidante de deux enfants ayant subi un traumatisme crânien, ce projet devient aujourd'hui une réalité après 12 années de travail acharné et de détermination. Unique au Québec, ce complexe multifonctionnel novateur de 42 logements adaptés offrira aux personnes vivant avec un traumatisme crânien ou une déficience motrice un milieu de vie sécurisant et humain, pensé pour favoriser leur autonomie, leur dignité et leur qualité de vie. »

Sylvie Boyer, fondatrice et directrice générale de Vents d'espoir de la Vallée du Saint-Laurent

« Le lancement de ce chantier à Saint-Rémi est une immense victoire collective et un puissant message d'espoir pour les personnes vivant avec un traumatisme crânien ou un handicap physique. À la Fondation Martin-Matte, nous avons toujours voulu offrir bien plus qu'un toit en créant des milieux de vie qui favorisent la dignité, l'autonomie et l'épanouissement. J'avoue que voir ce complexe novateur de 42 logements adaptés naître aujourd'hui, grâce à la détermination de Vents d'espoir et à l'engagement des partenaires mobilisés, me rend pas mal fier! »

Martin Matte, fondateur et porte-parole de la Fondation Martin-Matte

Faits saillants :

Pas moins de 16 ménages admissibles auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ), ce qui leur permettra de limiter leur contribution à leur loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Saint-Rémi.

L'organisme Vents d'espoir de la Vallée du Saint-Laurent a bénéficié d'une subvention de plus de 10,1 M$ par l'entremise du Programme d'habitation abordable Québec de la SHQ. Cette somme découle de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL). Pour sa part, la Ville de Saint-Rémi a fait don du terrain d'une valeur de 3 M$.

En plus de l'appui de la Fondation Martin-Matte (500 000 $), Vents d'espoir de la Vallée du Saint-Laurent a reçu le soutien financier de grands donateurs, notamment la Fondation Mirella et Lino Saputo (1 M$), le Fonds du Grand Mouvement Desjardins (500 000 $), M me Soryl Rosenberg ainsi que Kruger Énergie et Énergies renouvelables des Cultures (250 000 $).

Soryl Rosenberg ainsi que Kruger Énergie et Énergies renouvelables des Cultures (250 000 $). Vents d'espoir de la Vallée du Saint-Laurent a aussi injecté un peu plus de 1,5 M$ dans ce projet.

SOURCE Cabinet de la première ministre

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]; Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, 367 867-7770, [email protected]; Mohammad Hussein, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]