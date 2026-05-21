Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 22 mai 2026

QUÉBEC, le 21 mai 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 22 mai 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Cérémonie de désignation d'un personnage historique du Québec

Heure : 11 h 45

Lieu : Montréal, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe.

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités auprès de Mme Élodie Masson au [email protected].

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]