La Maison François, exploitée par le Resto Pop Thérèse-De Blainville - Un nouveau centre d'hébergement pour les personnes en situation d'itinérance

SAINTE-THÉRÈSE, QC, le 22 mai 2026 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, Lionel Carmant, est fier de souligner l'inauguration d'un nouveau centre d'hébergement d'urgence et transitoire qui accueille 24 heures par jour, 7 jours sur 7, les personnes en situation d'itinérance ou vivant une grande précarité résidentielle sur le territoire de Thérèse-De Blainville.

La Maison François, une initiative de l'organisme Resto Pop Thérèse-De Blainville, vient répondre à un besoin urgent et croissant d'hébergement alors qu'aucune ressource de ce type n'était jusqu'ici disponible localement. Elle offre neuf places d'hébergement, dont cinq lits d'urgence (0 à 14 jours) et quatre lits de transition (0 à 90 jours). Le centre d'hébergement comprend également un accueil continu 24/7, un centre de jour ainsi que trois chambres de transition dans la communauté (séjours de 0 à 3 mois) permettant d'accompagner les personnes dans toutes les étapes de leur stabilisation résidentielle et sociale.

Citations :

« L'itinérance touche des personnes de tous âges et de tous les milieux. Grâce à un financement récurrent de 870 926 $, le continuum de services du Resto Pop permet d'offrir un soutien immédiat directement sur le territoire de Thérèse-De Blainville, mais aussi un accompagnement à long terme afin que les personnes vulnérables puissent retrouver stabilité et dignité. Ce projet illustre ce que nous pouvons accomplir lorsque les partenaires communautaires et gouvernementaux unissent leurs forces. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

« L'ouverture de la Maison François est une excellente nouvelle pour la région des Laurentides. C'est un projet qui permet d'offrir des services concrets et humains aux personnes en situation de vulnérabilité, directement dans leur communauté. Je tiens à souligner l'engagement du Resto Pop Thérèse-De Blainville auprès de la communauté et des partenaires qui rendent cette initiative possible. »

Eric Girard, ministre des Finances, ministre responsable des Infrastructures et député de Groulx

« C'est avec un grand bonheur que nous accueillons cette initiative du Resto Pop, la Maison François, en tant que nouvelle ressource d'hébergement pour les personnes en situation d'itinérance dans les Laurentides. Offrir des services adaptés aux besoins des personnes vulnérables est une réelle priorité du CISSS des Laurentides. Le Resto Pop répond à ce besoin en toute humanité. Nous sommes très fiers de pouvoir compter sur leur engagement. Félicitations à toute l'équipe! »

Julie Delaney, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides

Faits saillants :

Depuis plus de 25 ans, le Resto Pop Thérèse-De Blainville offre un soutien essentiel aux personnes en situation d'itinérance et en précarité avec un service de restauration communautaire, des plateaux de travail et des mesures de réinsertion sociale.

La Maison François, exploitée par le Resto Pop Thérèse-De Blainville , s'inscrit dans la continuité de cette mission d'inclusion, de soutien et de respect de la dignité humaine.

s'inscrit dans la continuité de cette mission d'inclusion, de soutien et de respect de la dignité humaine. Le développement du centre d'hébergement a été soutenu par les Mesures d'urgence en itinérance et le Plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

Source : Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, 418 208-2584