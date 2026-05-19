/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conférence de presse concernant le bilan quinquennal de la mise en œuvre des recommandations de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse/

QUÉBEC, le 15 mai 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, Lionel Carmant, procédera à une annonce concernant le bilan quinquennal de la mise en œuvre des recommandations de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. Pour l'occasion, il sera accompagné de la directrice nationale de la protection de la jeunesse et sous-ministre adjointe, Lesley Hill.

Une séance d'information technique dont l'objectif sera de répondre aux interrogations des médias précédera la conférence de presse. Durant cette séance d'information technique, la prise d'images ou les enregistrements seront interdits et il ne sera pas permis de rapporter les propos tenus sous forme de citation ou autre.

Accréditation obligatoire

Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

DATE : Le mardi 19 mai 2026



HEURE : Séance d'information technique : 12 h

Conférence de presse : 13 h 30



LIEU : Montréal*

*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

Pour renseignements : Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, 418 208-2584