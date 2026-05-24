Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 25 mai 2026

QUÉBEC, le 24 mai 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 25 mai 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Annonce en matière d'habitation

Heure : 10 h

Lieu : Saint-Rémi, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy.

Annonce en matière de coût de la vie

Heure : 14 h

Lieu : Sherbrooke, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre des Finances, M. Eric Girard, du ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Benoit Charrette, de la ministre de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Mme Chantal Rouleau, et de la députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert.

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]