Inauguration de 47 logements sociaux pour des familles en situation d'itinérance ou à risque de le devenir à Gatineau

GATINEAU, QC, le 19 mai 2026 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec, de concert avec la Ville de Gatineau et l'organisme Mon Chez-Nous incorporée, ont souligné aujourd'hui l'inauguration de l'immeuble Mon chez nous - Magnus, un milieu de vie de 47 logements sociaux destinés à des familles en situation d'itinérance ou à risque de le devenir à Gatineau. Il s'agit d'un investissement d'un peu plus de 22,2 M$.

Cet événement a eu lieu en présence du ministre des Transports, leader du gouvernement à la Chambre des communes et député de Gatineau, l'honorable Steven MacKinnon, du ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué aux Régions et député de Chapleau, M. Mathieu Lévesque, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, de la mairesse de Gatineau, Mme Maude Marquis-Bissonnette, et du président du conseil d'administration de Mon Chez-Nous incorporée M. Donald Roy.

L'organisme a bénéficié d'une subvention de plus de 11,4 M$ par l'entremise du Programme d'habitation abordable Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ). Cette somme découle de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et des investissements équivalents annoncés par Québec. Pour sa part, la Ville de Gatineau a fait don du terrain en plus de contribuer financièrement au projet pour plus de 4,5 M$.

Citations :

« Aujourd'hui, nous inaugurons 47 nouveaux logements sociaux qui offriront à des familles un lieu stable, sécuritaire et abordable pour envisager l'avenir avec confiance. Le projet Magnus démontre ce que nous pouvons accomplir lorsque les gouvernements et les partenaires communautaires unissent leurs efforts pour répondre aux défis auxquels font face de nombreuses familles à Gatineau. Grâce à cette réalisation, des familles de Gatineau auront accès à un milieu de vie accueillant et adapté à leur réalité. »

L'honorable Steven MacKinnon, ministre des Transports, leader du gouvernement à la Chambre des communes et député de Gatineau

« Ce projet, c'est exactement ce que notre gouvernement s'est engagé à faire : poser des gestes réels pour les personnes les plus vulnérables. 47 logements sociaux, c'est 47 personnes ou familles qui auront enfin un toit stable et un accompagnement pour reprendre pied. Sous notre gouvernement, on ne se contente pas de construire des murs, on bâtit des milieux de vie qui redonnent de la dignité et brisent le cycle de l'itinérance. C'est ça, une politique de logement qui a du cœur. »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« L'accès à un logement stable est un élément déterminant et essentiel de la santé et du bien-être de chaque individu. En soutenant des projets comme celui de Mon Chez Nous, nous agissons en amont pour prévenir l'itinérance, réduire la pression sur les services de santé et offrir des milieux de vie sécurisants qui favorisent l'autonomie et la dignité des personnes. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Je félicite l'organisme Mon Chez Nous et ses partenaires d'avoir réalisé ce projet qui illustre l'importance d'investir dans des solutions adaptées aux réalités de nos régions et aux besoins des personnes les plus vulnérables. En misant sur des partenariats solides et des projets livrés rapidement, nous contribuons à dynamiser nos communautés tout en offrant des perspectives positives et durables à celles et ceux qui en ont le plus besoin. »

Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué aux Régions et député de Chapleau

« Les besoins en logements sont immenses pour les familles de Gatineau qui vivent une situation de grande vulnérabilité. Le projet Magnus répond à ces besoins et démontre toute l'importance de travailler ensemble pour offrir des milieux de vie adaptés aux réalités de notre communauté. Merci à Mon Chez Nous pour son engagement essentiel auprès des familles gatinoises. »

Maude Marquis-Bissonnette, mairesse de Gatineau

« Cette inauguration s'inscrit dans une année charnière pour Mon Chez Nous, qui célèbre 30 ans d'engagement auprès des personnes et familles fragilisées. Avec le développement du projet Magnus, nous portons désormais notre parc immobilier à 205 logements, tous ancrés dans une approche de soutien résidentiel et communautaire. Le 240, Magnus Est illustre notre volonté de bâtir des milieux de vie humains, durables et porteurs de stabilité. »

Donald Roy, président de l'organisme Mon Chez-Nous incorporée

Faits saillants :

Tous les locataires admissibles ont la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permet de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Gatineau.

Fondé en 1996, Mon Chez-Nous incorporée a pour mission d'offrir des logements sociaux et abordables avec soutien communautaire, afin de répondre aux besoins de personnes seules et de familles vulnérables en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, tout en favorisant leur stabilité résidentielle et leur pleine participation à la communauté.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création et au maintien de l'offre locative. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. En facilitant la collaboration entre tous les ordres de gouvernement et les secteurs privé et sans but lucratif, la SCHL contribue à améliorer l'abordabilité, l'équité et la compatibilité climatique du logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à rendre le logement plus abordable.

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À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

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SOURCE Société d'habitation du Québec

Sources : Mohammad Hussein, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, 367 867-7770, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]