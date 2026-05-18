À L'APPROCHE DU 1ER JUILLET - LES SERVICES D'AIDE À LA RECHERCHE DE LOGEMENT : LA PORTE D'ENTRÉE D'UN RÉSEAU D'ENTRAIDE PRÊT À SOUTENIR LES MÉNAGES SANS LOGEMENT

QUÉBEC, le 18 mai 2026 /CNW/ - À quelques semaines du 1er juillet, les ménages qui cherchent toujours à se loger sont invités à communiquer sans délai avec l'un des quelque 40 services d'aide à la recherche de logement (SARL) déployés au Québec. Ils auront ainsi accès gratuitement à tout un réseau d'entraide actif tout au long de l'année et mis en place conjointement par le gouvernement du Québec - via la Société d'habitation du Québec (SHQ) -, les offices d'habitation, des organismes communautaires et le réseau de la santé et des services sociaux.

C'est le message que lance aujourd'hui la ministre responsable de l'habitation, Karine Boivin Roy, en faisant connaître les mesures prévues pour soutenir les ménages qui solliciteront de l'aide afin de trouver un toit.

Une campagne pour orienter les ménages vers les SARL

Pour marteler ce message et joindre le plus de ménages dans le besoin possible, la SHQ lance, dès aujourd'hui, une campagne publicitaire qui sera active jusqu'au 5 juillet. Présente à la radio, dans les médias sociaux et sur le Web, la campagne vise à encourager les locataires à la recherche d'un logement à communiquer avec le SARL de leur localité et à consulter Québec.ca/RechercheLogement pour y trouver les coordonnées des SARL ainsi que toute l'information concernant les logements subventionnés ou l'aide financière disponible pour le paiement du loyer.

Précisons que les SARL seront en activité 7 jours sur 7 du 20 juin au 5 juillet, incluant les jours fériés à l'exception du 24 juin. Il est possible de trouver les coordonnées du SARL de sa région en consultant Québec.ca/RechercheLogement ou en téléphonant au 1 800 463-4315 et en choisissant deux fois l'option 1. De plus, pendant la même période, tous les offices d'habitation offriront des services d'urgence pour répondre aux locataires dans le besoin.

Québec soutient financièrement les municipalités et les offices d'habitation

Afin d'épauler les municipalités et les offices d'habitation face aux besoins urgents des ménages, le gouvernement du Québec a prévu dans son budget 2026-2027 une somme de 7,7 M$ dans le cadre du Programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logements. Ce financement pourra contribuer, entre autres, à la poursuite du travail des SARL actuels, à l'ajout de nouveaux SARL, à l'emploi de personnes spécialisées qui pourraient offrir un accompagnement plus soutenu à certains ménages, au remboursement de certains coûts relatifs à l'hébergement temporaire, de même qu'au déménagement et à l'entreposage des biens meubles.

Aide pour payer le loyer

L'aide gouvernementale s'étend aussi à la capacité de paiement du loyer des ménages à faible revenu. À ce sujet, toujours dans son budget 2026-2027, le gouvernement du Québec a confirmé un investissement de 21,4 M$ sur 3 ans pour 1 000 unités de supplément au loyer pour prévenir les situations où des personnes se retrouvent sans logement, notamment à l'approche du 1er juillet.

Citations

« À l'approche du 1er juillet, il est important que les personnes et les familles qui n'ont pas encore trouvé de logement fassent appel aux services mis en place. Les services d'aide à la recherche de logement constituent la porte d'entrée d'un réseau de solidarité mobilisé pour les accompagner dans leurs démarches et les aider à trouver un toit. Je salue le travail commun de la Société d'habitation du Québec, des offices d'habitation, des municipalités et des organismes sociaux, qui collaborent au succès de cette opération. »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« Que ce soit en facilitant l'utilisation des leviers financiers déployés pour aider nos partenaires sur le terrain, en les soutenant dans la recherche de solutions ou en faisant la promotion de l'aide disponible, notre personnel est à pied d'œuvre pour coordonner l'effort concerté consacré aux personnes à la recherche d'un logement. Rien n'est ménagé pour soutenir nos partenaires, avec qui nous partageons la ferme volonté de trouver un toit à toute personne qui fera appel aux services mis en place. »

Jean Martel, président-directeur général de la Société d'habitation du Québec

« À l'approche du 1er juillet, les offices d'habitation du Québec sont pleinement mobilisés pour soutenir les ménages qui recherchent un logement. Partout dans l'ensemble de la province, nos équipes travaillent de concert avec les partenaires du milieu pour offrir un accompagnement concret, humain et adapté aux besoins de chacun et chacune. Les services d'aide à la recherche de logement sont une porte d'entrée essentielle vers un réseau d'entraide solide, capable d'intervenir rapidement dans les situations plus urgentes. Si cette période demeure un moment clé, notre engagement, lui, est constant : les offices d'habitation sont présents tout au long de l'année pour soutenir les personnes et les familles dans leurs démarches et contribuer activement à prévenir les situations de perte de logement. »

Antonio Ciarciaglino, directeur général du Regroupement des offices d'habitation du Québec

Faits saillants :

Les SARL s'adressent à tous les ménages locataires qui ont besoin d'aide dans leurs démarches de recherche de logement, peu importe leur revenu.

Les SARL visent à informer, orienter et accompagner tout ménage habitant dans la municipalité servie dans sa recherche d'un logement locatif. La SHQ finance les offices d'habitation qui ont un SARL.

En 2025, plus de 16 330 ménages ont eu recours aux services des SARL.

Le Programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logement comprend deux volets, soit le volet 1 - Subvention aux municipalités et le volet 2 - Subvention aux offices d'habitation.

Liens connexes :

Pour plus d'informations, visitez Québec.ca/RechercheLogement ou sa version anglaise Québec.ca/HousingSearch.

Pour obtenir de l'aide dans votre recherche de logement, communiquez avec le Service d'aide à la recherche de logement de votre office d'habitation.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

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SOURCE Société d'habitation du Québec

Source : Arslan Tifouri, Directeur des communications de la ministre responsable de l'Habitation, 367 867-7770, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]