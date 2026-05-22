La légende québécoise de la Formule 1 Gilles Villeneuve désignée comme personnage historique

MONTRÉAL, le 22 mai 2026 /CNW/ - Le pilote Gilles Villeneuve est désigné comme personnage historique en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Ce statut lui est accordé en raison du rôle significatif qu'il a joué dans la course automobile au Québec et dans l'histoire de la Formule 1. Pour accompagner cette désignation, le gouvernement du Québec a annoncé qu'une plaque commémorative sera installée au circuit Gilles-Villeneuve. Il a ajouté qu'il appuie la mise en exposition d'objets en mémoire de Gilles Villeneuve, notamment grâce à une aide financière de 50 000 $. L'exposition Salut Gilles : une histoire de vitesse à Montréal prendra l'affiche à compter du 16 juillet au parc Jean-Drapeau et contribuera à faire rayonner l'héritage laissé par le pilote.

La première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, et le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, en ont fait l'annonce aujourd'hui dans le cadre du Grand Prix du Canada. Pour l'occasion, ils étaient accompagnés de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, de la députée de Berthier et adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Condition féminine, Mme Caroline Proulx, de la mairesse de Montréal, Mme Soraya Martinez Ferrada, du président-directeur général de la Formule 1, M. Stefan Dominicani, de la directrice générale à la Société du parc Jean-Drapeau, Mme Véronique Doucet et du président-directeur général de Tourisme Montréal, M. Yves Lalumière.

Considéré comme l'un des premiers grands héros sportifs québécois à rayonner internationalement, Gilles Villeneuve nourrit très tôt une passion pour la vitesse et la mécanique pendant sa jeunesse passée à Berthierville. Après s'être illustré en course de motoneige, puis en Formule Ford et en Formule Atlantique, il fait ses débuts en Formule 1 avec l'écurie McLaren. Sa fougue et son style spectaculaire attirent l'attention de la Scuderia Ferrari, qui le recrute en 1977. En 1978, il devient le vainqueur du premier Grand Prix de Montréal, sur le circuit qui porte aujourd'hui son nom. Sa carrière prometteuse s'interrompt tragiquement le 8 mai 1982, alors qu'il perd la vie dans un accident lors des essais du Grand Prix de Belgique. Son style unique, son courage et son intensité ont marqué durablement l'imaginaire collectif et inspiré plusieurs générations de pilotes, notamment ceux du Québec qui se sont illustrés dans les courses de monoplaces au cours des dernières décennies.

Citations

« Près de 45 ans après son départ, Gilles Villeneuve demeure une figure marquante de la société québécoise et de l'histoire de la course automobile. Cette désignation permet non seulement d'honorer sa mémoire et son courage hors norme, mais aussi de célébrer l'impact exceptionnel qu'il a eu sur la popularisation de la Formule 1, et sur le rayonnement du Québec partout dans le monde. »

Christine Fréchette, première ministre du Québec

« Gilles Villeneuve est une véritable source d'inspiration et un modèle de ténacité pour les jeunes et pour quiconque poursuit un grand rêve. C'est un privilège pour moi de pouvoir inscrire ce pilote au talent exceptionnel parmi celles et ceux qui ont façonné notre nation et qui incarnent des valeurs et des traits de caractère que nous partageons encore aujourd'hui. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« Gilles Villeneuve a fait rayonner le Québec durant sa carrière et il continue de le faire encore aujourd'hui. Son talent et sa détermination sont reconnus au-delà de nos frontières. Je me réjouis que cette désignation et cette exposition permettent de perpétuer son héritage tout en donnant l'occasion aux touristes d'ici comme d'ailleurs d'en apprendre davantage sur ce personnage plus grand que nature. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme

« Gilles Villeneuve fait partie de ces figures qui dépassent le sport. Son nom est intimement lié à Montréal et à l'histoire du Grand Prix, qui fait vibrer notre métropole chaque année. Alors que des visiteurs du monde entier se rassemblent ici, cette désignation et cette exposition permettront à une nouvelle génération de découvrir l'héritage de ce grand héros québécois de la course automobile. »

Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal

Faits saillants

Figure légendaire du sport automobile, Gilles Villeneuve est le premier Québécois à mener une carrière internationale de pilote de Formule 1.

Il a commencé sa carrière en conduisant une voiture de conception québécoise, la Magnum MKIII, en Formule Ford.

Au volant d'une monoplace de la mythique écurie Ferrari, Gilles Villeneuve remporte 6 courses, dont une victoire historique au premier Grand Prix du Canada disputé à Montréal, le 8 octobre 1978.

L'aide de 50 000 $ octroyée par le ministère de la Culture et des Communications permettra le financement de la mise en valeur d'objets en mémoire de Gilles Villeneuve dans l'exposition Salut Gilles : une histoire de vitesse à Montréal, une initiative de la Société du parc Jean-Drapeau et de la Fondation Gilles-Villeneuve qui reçoit également l'appui du ministère du Tourisme et de Tourisme Montréal.

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SOURCE Cabinet de la première ministre

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre, Tél. : 367 990-8017; Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, Tél. : 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, Tél. : 418 380-2388, [email protected]