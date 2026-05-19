Cinq ans après la commission Laurent - Des avancées importantes et une transformation bien engagée pour mieux protéger les enfants

QUÉBEC, le 19 mai 2026 /CNW/ - Parce que chaque enfant a droit à un environnement sécuritaire et bienveillant, le Québec poursuit ses efforts pour mieux protéger les plus vulnérables de la société.

Cinq ans après le dépôt du rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (CSDEPJ, ou commission Laurent), le ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, Lionel Carmant, et la directrice nationale de la protection de la jeunesse, Lesley Hill, rendent public un bilan des actions réalisées afin de mieux protéger les enfants et soutenir les familles au Québec.

Lors du dépôt de son rapport, Mme Laurent avait évoqué un horizon de 10 ans pour transformer en profondeur le système et appliquer l'ensemble des changements découlant du rapport. Nous sommes à mi-chemin de ce parcours.

Le rapport de la commission Laurent comportait 65 recommandations. Pour y répondre :

29 recommandations ont été réalisées ou largement réalisées;

27 font l'objet d'efforts soutenus, nécessitent une consolidation ou sont partiellement réalisées;

et 8 sont peu avancées ou non commencées. Un projet n'a pas été retenu.

De ces recommandations découlaient 250 actions. Plusieurs ont déjà été réalisées ou sont en cours de mise en œuvre. Parmi elles, mentionnons notamment :

des investissements substantiels dans plusieurs programmes structurants de prévention et de première ligne (Agir tôt, Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE), Pédiatrie sociale en communauté, Réseau de services éducatifs de garde à l'enfance, Services pour les jeunes en difficulté et leur famille en CLSC, Programme d'intervention en négligence, Aire ouverte, Programme de qualification des jeunes (PQJ), etc.) pour que la DPJ ne soit plus la porte d'entrée vers les services sociaux jeunesse;

la mise en place d'une gouvernance nationale, notamment avec la création du poste de directrice nationale de la protection de la jeunesse;

des modifications importantes apportées à la Loi sur la protection de la jeunesse afin de mieux reconnaître les droits des enfants et renforcer les interventions;

afin de mieux reconnaître les droits des enfants et renforcer les interventions; des investissements majeurs en protection de la jeunesse et le développement de nouveaux outils et pratiques, ainsi que des parcours d'apprentissage obligatoires pour les nouveaux intervenants et intervenantes, tant pour renforcer les services de protection que pour améliorer la collaboration entre les différents réseaux qui interviennent auprès des enfants et des familles;

un chantier de transformation majeure en cours pour les services de réadaptation avec de nouvelles orientations ministérielles;

la prolongation du suivi jusqu'à 25 ans ainsi que des mesures pour améliorer l'accompagnement à la sortie de la DPJ;

des consultations menées auprès de jeunes, de parents et de partenaires, en continu, afin d'orienter les actions et de mieux répondre aux besoins du terrain.

Citations :

« Il y a quelques années, un drame nous a profondément marqués comme société. Depuis, nous avons posé des gestes importants pour transformer notre système et mieux soutenir les familles. C'est un véritable changement de culture qui est en cours au sein de la protection de la jeunesse. Aujourd'hui, on voit ces changements s'amorcer sur le terrain, et nous poursuivons ce travail avec détermination, parce que protéger nos enfants, ce n'est pas une promesse, c'est une responsabilité. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

« Les travaux des dernières années ont permis d'apporter des améliorations concrètes, notamment en prévention, en première ligne et dans les pratiques en protection de la jeunesse. Le bilan montre que la transformation est bien engagée. Elle doit maintenant se poursuivre pour répondre pleinement aux besoins des enfants et des familles. Et c'est ce que nous faisons, avec constance et engagement. »

Lesley Hill, directrice nationale de la protection de la jeunesse

« Protéger un enfant, c'est aussi lui offrir la stabilité, l'écoute et l'espoir nécessaires pour grandir avec confiance. Chaque geste posé aujourd'hui peut transformer tout un avenir parce qu'au bout du chemin, c'est toute la société qui y gagne. »

Marilyne Picard, adjointe parlementaire du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance (volet protection de la jeunesse)

Faits saillants :

Une transformation bien engagée qui se poursuit



Le bilan montre que des avancées importantes ont été réalisées dans les chantiers identifiés par la CSDEPJ. Il met également en lumière l'importance de poursuivre les efforts afin que les changements amorcés se traduisent pleinement dans le quotidien des enfants, des familles, des intervenantes et des intervenants.





Le bilan montre que des avancées importantes ont été réalisées dans les chantiers identifiés par la CSDEPJ. Il met également en lumière l'importance de poursuivre les efforts afin que les changements amorcés se traduisent pleinement dans le quotidien des enfants, des familles, des intervenantes et des intervenants. Des bases renforcées pour protéger les enfants



Depuis 2021, plusieurs changements ont été mis en place, notamment la modernisation de la Loi sur la protection de la jeunesse et la création des postes de directrice nationale de la protection de la jeunesse et de Commissaire au bien-être et aux droits des enfants. Ces avancées ont permis de renforcer les fondements du système de protection de l'enfance.





Depuis 2021, plusieurs changements ont été mis en place, notamment la modernisation de la et la création des postes de directrice nationale de la protection de la jeunesse et de Commissaire au bien-être et aux droits des enfants. Ces avancées ont permis de renforcer les fondements du système de protection de l'enfance. Un virage vers la prévention et les services de proximité



Des efforts soutenus ont également été réalisés pour intervenir plus tôt auprès des enfants et des familles, notamment grâce au déploiement d'initiatives comme Agir tôt, ainsi qu'au renforcement des services de prévention et de soutien à la parentalité. Des investissements importants en pédiatrie sociale et en services en périnatalité ont contribué à améliorer l'accès aux services de proximité.





Des efforts soutenus ont également été réalisés pour intervenir plus tôt auprès des enfants et des familles, notamment grâce au déploiement d'initiatives comme Agir tôt, ainsi qu'au renforcement des services de prévention et de soutien à la parentalité. Des investissements importants en pédiatrie sociale et en services en périnatalité ont contribué à améliorer l'accès aux services de proximité. La stratégie Grandir en confiance, lancée ce printemps, s'inscrit dans la continuité de ces travaux. Elle vise à accélérer cette transformation, notamment en renforçant la prévention, les services de proximité et la continuité des parcours pour les enfants et les familles.

Lien connexe :

Pour consulter le bilan quinquennal de la mise en œuvre des recommandations de la CSDEPJ : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-004002/

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

Source : Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, 418 208-2584