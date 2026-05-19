/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS : INAUGURATION DE LOGEMENTS SOCIAUX À GATINEAU/

QUÉBEC, le 15 mai 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la Ville de Gatineau invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur l'inauguration de logements sociaux à Gatineau. L'activité se déroulera le 19 mai en présence du ministre des Transports, leader du gouvernement à la Chambre des communes et député de Gatineau, l'honorable Steven MacKinnon, du ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué aux Régions et député de Chapleau, M. Mathieu Lévesque, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, de la mairesse de Gatineau, Mme Maude Marquis-Bissonnette, et de nombreux partenaires du milieu.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 19 mai, 8 h.

DATE : 19 mai 2026 HEURE : 9 h ENDROIT : Gatineau L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Sources : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Information : Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]