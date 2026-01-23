Des projets culturels stimulants pour plus de 26 000 jeunes grâce à l'Appel de projets en appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif

QUÉBEC, le 23 janv. 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce le soutien de 90 projets visant à développer l'offre d'activités culturelles destinées aux jeunes de la petite enfance, du préscolaire, du primaire, du secondaire et du collégial.

Grâce à un investissement de 1,79 M$ du gouvernement, plus de 26 000 jeunes participeront à des activités culturelles dans plusieurs secteurs, notamment la danse, le chant, les métiers d'art, la baladodiffusion et le cinéma. Portés par des artistes, des écrivains et des organismes culturels professionnels, les projets soutenus s'intègrent au parcours éducatif des jeunes en leur proposant des expériences culturelles en dehors des heures de classe.

Le Ministère a accordé plus de 15 M$ depuis les débuts de l'Appel de projets en appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif. Depuis 2018, ce sont près de 800 projets culturels qui ont été réalisés aux quatre coins du Québec.

Citations

« Ces activités culturelles dans le parcours éducatif, en plus de donner la chance aux jeunes de découvrir différentes pratiques artistiques, leur permettent de s'ouvrir sur le monde et de se développer en tant que citoyens culturels. Je tiens à souligner l'implication exceptionnelle des artistes, des artisans, des écrivains et des organismes culturels professionnels qui, année après année, soumettent des projets stimulants et toujours très populaires auprès des jeunes. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Intégrer la culture québécoise à l'école, c'est une bonne façon de rendre les matières enseignées en classe plus concrètes, de renforcer la culture générale des élèves et leur sentiment d'appartenance. Avec cet appel de projets, le gouvernement continue de soutenir son intégration pour que ça demeure un moteur de réussite éducative. »

Sonia LeBel, ministre de l'Éducation

« Je suis heureuse que notre gouvernement contribue au développement d'activités culturelles qui profiteront à la communauté étudiante collégiale. Les projets proposés enrichiront certainement le parcours des étudiants et favoriseront un meilleur équilibre entre le travail et la vie personnelle. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur

« Les activités culturelles proposées aux tout-petits génèrent une gamme d'émotions tout en accomplissant un objectif majeur : la transmission de notre culture aux enfants. À travers ces expériences ludiques, ils sont mis en contact avec différentes façons de s'exprimer, de penser et de rêver. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Faits saillants

La 8 e édition de l'Appel de projets en appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif s'est tenue du 25 août au 6 octobre 2025.

édition de l'Appel de projets en appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif s'est tenue du 25 août au 6 octobre 2025. L'aide financière maximale accordée est de 50 000 $ par projet.

Cet appel de projets a été mis en place dans le cadre de la mesure 8 du Plan d'action gouvernemental en culture 2018-2023 (PAGC), qui vise notamment à amplifier la relation entre la culture et l'éducation.

Lien connexe

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Source: Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]