Lancement des travaux d'agrandissement au Collège des Compagnons

QUÉBEC, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Toutes les autorisations nécessaires à l'agrandissement du Collège des Compagnons ayant été obtenues, la ministre des Affaires municipales et députée de Louis-Hébert, Geneviève Guilbault, au nom de la ministre de l'Éducation, Sonia LeBel, a annoncé aujourd'hui le lancement des travaux qui permettront d'accroître substantiellement sa capacité d'accueil. Pour l'occasion, elle était accompagnée de Marie-Pierre Lamarche, directrice générale du Centre de services scolaire des Découvreurs.

Depuis 2015, le nombre d'élèves fréquentant le Collège a augmenté de plus de 60 %. Face à cette croissance soutenue de la clientèle scolaire et l'école ayant atteint sa pleine capacité, des travaux d'agrandissement s'imposaient rapidement pour permettre l'accueil de près de 600 nouveaux élèves dès la rentrée scolaire 2026-2027. À terme, l'établissement pourra ainsi accueillir jusqu'à 2 300 élèves.

Ce projet d'agrandissement, réalisé par l'installation de modulaires, prévoit notamment l'aménagement de douze classes, de quatre classes multifonctionnelles, de trois locaux d'arts plastiques ainsi que d'un plateau sportif. Il comprendra également deux espaces de regroupement, deux salles destinées au personnel enseignant ainsi que divers espaces afférents tels que des blocs sanitaires et des bureaux.

Trois scénarios d'implantation ont été analysés par le Centre de services scolaire des Découvreurs pour permettre de déterminer l'option la plus favorable pour répondre aux besoins d'agrandissement. Le projet a par ailleurs obtenu l'autorisation du ministère de l'Environnement pour aller de l'avant. Soulignons qu'un reboisement équivalent à la superficie du boisé touchée par les travaux sera réalisé sur le site de l'établissement.

« Le gouvernement du Québec a investi énormément dans les dernières années pour entretenir ses écoles afin de s'assurer que les élèves et le personnel s'y sentent bien et qu'ils ont le goût de s'y rendre chaque matin. Depuis 2018, le financement pour les infrastructures scolaires est passé de 9 à 23,5 milliards de dollars. Nous sommes conscients que les défis sont grands, mais nous travaillons sans relâche pour adapter les établissements scolaires afin qu'ils répondent aux besoins. »

Sonia LeBel, ministre de l'Éducation

« Je suis très heureuse que nous puissions lancer les travaux dès maintenant. En tant que députée de Louis-Hébert, c'était une grande priorité pour moi. Grâce à l'excellente collaboration de mes collègues du gouvernement et de la direction du centre de services scolaires, le projet pourra enfin être réalisé. L'agrandissement par des modulaires est une solution pratique et économique, qui vient démontrer notre agilité et notre flexibilité dans la recherche de solutions adaptées aux besoins. Je me réjouis pour les élèves, qui pourront apprendre dans des installations de qualité. Je suis particulièrement fière de cette réalisation chez nous, au bénéfice de nos familles. »

Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales et députée de Louis-Hébert

« Le développement de la région passe par des infrastructures solides et adaptées à sa croissance. L'agrandissement du Collège des Compagnons démontre notre attachement à l'éducation et à la vitalité de nos quartiers. C'est une excellente nouvelle pour les familles de la Capitale-Nationale, rendue possible notamment grâce au leadership et à la détermination de notre gouvernement. »

Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Cet agrandissement représente une belle avancée dans l'atteinte de nos objectifs en matière d'espace disponible dans nos écoles. Sa réalisation dans les délais prévus permettra de maintenir des services éducatifs de grande qualité pour tous nos élèves. »

Marie-Pierre Lamarche, directrice générale du Centre de services scolaire des Découvreurs

