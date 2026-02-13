De nouveaux baccalauréats en enseignement adaptés aux enseignants non légalement qualifiés

QUÉBEC, le 13 févr. 2026 /CNW/ - Pour diversifier les voies d'accès au brevet d'enseignement et répondre aux besoins de main-d'œuvre qualifiée dans le réseau, la ministre de l'Éducation, Sonia LeBel, et la ministre de l'Enseignement supérieur, Martine Biron, annoncent aujourd'hui la création de baccalauréats en enseignement adaptés aux enseignants non légalement qualifiés, qui seront élaborés par l'Université TÉLUQ.

Ces nouveaux programmes seront offerts à compter de 2029 et s'adresseront expressément aux personnes qui enseignent déjà dans les écoles, mais qui n'ont pas de brevet. En utilisant la formule d'enseignement à distance de l'Université TÉLUQ, ces personnes pourront se former tout en conservant leur emploi et chemineront vers l'obtention du brevet d'enseignement, et ce, grâce à une formation adaptée à leur réalité et à leurs expériences scolaires et professionnelles. Le programme s'adressera également aux personnes qui ne sont pas admissibles aux DESS ou aux maîtrises qualifiantes en enseignement et qui souhaitent s'engager dans la profession.

D'ici là, un microprogramme de premier cycle universitaire sera offert dès l'hiver 2027 afin de permettre aux personnes intéressées de s'engager rapidement dans une formation à l'enseignement, sans attendre le déploiement complet des nouveaux baccalauréats. Les cours suivis dans le cadre du microprogramme seront intégrés aux différents programmes de baccalauréat.

L'Université TÉLUQ pourra compter sur une aide financière de 7 millions de dollars, sur quatre ans, du gouvernement du Québec afin d'élaborer ces formations.

Citations

« Notre objectif sera toujours d'aider ceux et celles qui travaillent déjà dans le réseau à se former pour accéder au brevet d'enseignement. En plus de reconnaître leur expérience en classe, ces nouveaux baccalauréats offerts par la TÉLUQ leur donnent l'option d'accéder au brevet d'enseignement sans devoir quitter leur emploi : c'est gagnant-gagnant et nous renforçons ainsi la qualité de l'enseignement offert aux élèves. »

Sonia LeBel, ministre de l'Éducation

« Le réseau de l'enseignement supérieur démontre encore une fois sa grande capacité d'adaptation. Grâce à des parcours flexibles et pensés pour la réalité des personnes déjà en emploi, nous permettons à davantage de talents de poursuivre leur progression vers la profession enseignante. Cette souplesse est une force essentielle pour répondre aux besoins du Québec d'aujourd'hui. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur

« À l'Université TÉLUQ, nous sommes fiers de mettre notre expertise en formation à distance au service du réseau scolaire québécois. Ces nouveaux baccalauréats offriront une voie accessible, flexible et rigoureuse aux personnes qui enseignent déjà et qui souhaitent obtenir leur brevet. En tenant compte de la réalité professionnelle des enseignants non légalement qualifiés en emploi, nous contribuons concrètement à soutenir la relève et à renforcer la qualité de l'enseignement partout au Québec. »

Lucie Laflamme, directrice générale de l'Université TELUQ

Fait saillant

Les nouveaux baccalauréats viseront les secteurs de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire ainsi que les disciplines de mathématiques, univers social et science et technologie.

