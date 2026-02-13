Festivals et événements de la saison hivernale 2026 - Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le festival de musique émergente Le Phoque OFF

QUÉBEC, le 13 févr. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 196 000 $ au festival Le Phoque OFF, qui se déroule jusqu'au 21 février 2026. Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le Phoque OFF est un festival de musique émergente reconnu pour ses spectacles déjantés qui mettent en scène les artistes émergents et alternatifs les plus prometteurs. Le festival joue aussi un rôle important dans la formation et la promotion internationale de la relève musicale à travers son volet PRO, qui accueille cette année une quarantaine de professionnels internationaux de l'industrie, et qui accompagne les artistes en offrant des formations, des ateliers, des activités de réseautage et bien plus encore.

« Je suis heureux que Le Phoque OFF contribue, encore cette année, à réchauffer le mois de février en faisant vibrer la ville de Québec avec des artistes émergents et alternatifs. Je remercie l'organisation pour le rayonnement qu'elle offre à la fois aux artistes et aux salles de spectacle qui accueilleront son programme électrisant et diversifié. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à l'organisme une aide de 139 000 $ par le biais de son programme Aide aux événements culturels ainsi qu'un montant de 17 000 $ pour l'accueil de personnes déléguées internationales par l'entremise du programme SODEXPORT - Aide à l'exportation et au rayonnement culturel.

Le ministère de la Culture et des Communications accorde 40 000 $ provenant du Programme d'appui aux initiatives internationales - Volet 2 - Invitation.

