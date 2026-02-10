Nouveau programme de français - La ministre LeBel accorde une année de plus pour s'y préparer

QUÉBEC, le 10 févr. 2026 /CNW/ - La ministre de l'Éducation, Sonia LeBel, annonce le report d'un an de l'implantation du nouveau programme de français, langue d'enseignement, au primaire et au secondaire. Cette décision répond aux préoccupations exprimées par le réseau et vise à donner aux enseignants le temps, la flexibilité et les outils nécessaires pour réussir cette transition.

Ainsi, l'année scolaire 2026-2027 sera consacrée à la préparation et à l'accompagnement du réseau. Dès le printemps 2026, les enseignants pourront suivre les formations offertes et seront accompagnés par les conseillers pédagogiques formés par le ministère de l'Éducation. Le nouveau programme de français sera obligatoire à compter de la rentrée scolaire 2027-2028.

Depuis la dernière rentrée scolaire, 55 classes réparties dans plusieurs régions du Québec participent à la mise à l'essai du nouveau programme de français. Les observations recueillies serviront à ajuster et à bonifier la version finale du programme.

« Cette année supplémentaire permettra de donner aux enseignants le temps nécessaire pour maîtriser le nouveau programme avant de l'enseigner, d'analyser le matériel pédagogique disponible et de choisir ce qui convient le mieux pour leurs élèves. Elle offrira également une plus grande flexibilité aux conseillers pédagogiques pour former et accompagner les enseignants. »

Sonia LeBel, ministre de l'Éducation

Rappelons que le programme de français n'avait pas fait l'objet d'une révision depuis près de 25 ans. Cette mise à jour importante s'inscrit dans une volonté de mieux répondre aux réalités actuelles de l'enseignement et de l'apprentissage du français.

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/programmes-formations-evaluation/programme-formation-ecole-quebecoise/primaire/francais-langue-enseignement

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/programmes-formations-evaluation/programme-formation-ecole-quebecoise/secondaire/francais-langue-enseignement

