Agrandissement et modernisation de Polytechnique Montréal : développer le génie d'ici pour répondre au nouveau contexte économique

MONTRÉAL, le 10 févr. 2026 /CNW/ - Le premier ministre du Québec et responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, M. François Legault, et la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Martine Biron, annoncent que les travaux d'agrandissement et de modernisation de Polytechnique Montréal, qui permettront à l'établissement de former plus d'étudiants, débuteront dès ce printemps.

Afin de répondre au nouveau contexte mondial et de saisir les nouvelles occasions, le Québec a besoin de plus d'ingénieurs pour soutenir sa croissance économique et réaliser ses grands projets. Il est essentiel que nos jeunes choisissent le Québec pour étudier et bâtir leur avenir ici. Le projet de développement, d'agrandissement et de modernisation des infrastructures de Polytechnique permettra d'accueillir des centaines d'étudiants additionnels chaque année.

Les travaux, qui se termineront en 2031, contribueront également à répondre à la forte augmentation des activités de recherche de cette institution phare de Montréal. À terme, plus d'ingénieurs, de chercheurs et d'enseignants seront formés ici. C'est tout le Québec qui bénéficiera d'une main-d'œuvre innovante et de haut calibre dans des domaines d'importance pour l'avenir.

Concrètement, le projet d'une valeur totale de 356,2 millions de dollars, dont près de 269 millions proviennent du gouvernement du Québec, comprend :

l'acquisition par Polytechnique de la moitié du pavillon J.-Armand-Bombardier qui appartenait à l'Université de Montréal pour en devenir l'unique propriétaire (officialisée en juin 2024);

l'agrandissement du pavillon, avec une nouvelle aile et un lien souterrain vers le pavillon principal;

la rénovation des espaces libérés par l'Université de Montréal dans le pavillon;

la modernisation d'une portion importante de l'arrière du pavillon principal;

le réaménagement et le verdissement des espaces extérieurs entre les pavillons et dans la partie arrière du campus.

Citations :

« L'avenir du Québec passe par l'innovation, et l'innovation passe par nos ingénieurs. Dans un monde qui a profondément changé, nous devons redessiner notre économie en misant sur nos forces. Le Québec peut compter sur des universités de calibre international, comme Polytechnique, pour former le talent dont notre économie a besoin. Depuis sept ans, mon gouvernement a aussi beaucoup investi en Éducation et aujourd'hui, on donne un coup de pouce à une de nos belles institutions d'enseignement supérieur. Ce projet répond en tout point aux priorités qu'on s'est données. Je remercie toutes les personnes qui contribuent à faire avancer le Québec! »

François Legault, premier ministre du Québec et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

« Je suis heureuse de cet investissement majeur qui permettra à Polytechnique Montréal d'aller de l'avant dans la poursuite de son projet d'agrandissement et de modernisation du pavillon J.-Armand-Bombardier. Favoriser l'accessibilité aux études supérieures est une priorité de notre gouvernement. L'annonce d'aujourd'hui contribuera à ce qu'un nombre croissant de jeunes souhaitant devenir ingénieurs puissent être formés ici, dans un environnement à la hauteur de leurs ambitions. C'est une excellente nouvelle pour l'avenir de la recherche, de l'enseignement et de l'économie du Québec. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur

« Cette annonce marque une étape importante dans la réalisation de ce projet porteur pour Polytechnique Montréal et pour tout le Québec. Elle confirme la portée stratégique de notre positionnement et ses bénéfices pour la formation des talents et la recherche. Le soutien du gouvernement du Québec permettra d'accroître nos capacités d'innovation et de développement des compétences en génie, au moment même où la société en a besoin. Il s'agit d'un grand pas pour Polytechnique et d'un engagement fort envers notre avenir scientifique, technologique et économique. »

Maud Cohen, directrice générale de Polytechnique Montréal

Faits saillants :

Le nombre d'étudiants fréquentant Polytechnique est passé de 7 800 en 2016 à près de 10 400 en 2025.

Le projet permettra d'offrir de la formation à environ 520 étudiants supplémentaires annuellement, soit 220 au baccalauréat, 200 à la maîtrise et 100 au doctorat. Ces nombres incluent autant les nouveaux étudiants que ceux en continuité d'études.

La participation financière prévue du gouvernement du Québec s'élève à 268,8 M$. La participation financière de Polytechnique s'établit quant à elle à 86,5 M$. Une contribution de 0,9 M$ provenant de la Fondation canadienne pour l'innovation complète le montage financier. Le coût du projet est de 356,2 M$.

La mise en chantier du projet est prévue à la fin mars 2026. La livraison de l'agrandissement est prévue au printemps 2029 et la fin des travaux est prévue au printemps 2031.

Polytechnique Montréal a la responsabilité d'assurer la réalisation du projet. La Société québécoise des infrastructures agit comme collaborateur et accompagne Polytechnique dans les comités de gestion et comités directeurs.

Par ailleurs, d'ici à ce que l'Université de Montréal ait complété la rénovation du pavillon Roger-Gaudry, elle va continuer d'occuper, sur une base temporaire, certains espaces du pavillon J.-Armand-Bombardier pour y loger ses départements de médecine dentaire et de biochimie.

Liens connexes :

Pour en apprendre plus sur les activités de Polytechnique Montréal.

Ministère de l'Enseignement supérieur :

https://www.facebook.com/enseignementsuperieurquebec/

https://x.com/Ens_supQC

https://www.linkedin.com/company/77580757/

https://www.youtube.com/channel/UCFWQfQIdPCxtZVIgoZ9KBXg

https://www.instagram.com/enseignementsup_qc/

https://www.tiktok.com/@enseignementsuperieurqc

SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, Cellulaire : 514-831-1393, [email protected]; Sophie Jacques-Barma, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, 581 993-501; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]