Mission à Paris - Mission déterminante pour le ministre Mathieu Lacombe à l'UNESCO en vue de l'ajout d'un protocole contraignant à la Convention de 2005

QUÉBEC, le 12 févr. 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, se rendra à Paris du 12 au 19 février 2026. Il participera à la 19e session du Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles au siège de l'UNESCO, à Paris.

Le ministre s'adressera aux représentantes et aux représentants des délégations permanentes auprès de l'UNESCO afin de rappeler l'attachement du Québec envers la Convention de 2005, dont les principes et engagements doivent toutefois être renforcés afin de faire face aux occasions et aux défis induits par la révolution numérique et l'intelligence artificielle. En effet, il compte insister sur l'importance, pour les Parties à la Convention de 2005, de passer de la parole aux actes en décidant politiquement de se doter d'un instrument juridique contraignant supplémentaire permettant de s'assurer que les idéaux de la Convention puissent aussi s'appliquer dans le monde numérique. Le Québec a agi à titre de leader dans la mise en place de lois et de mesures pour équilibrer l'influence des grandes entreprises du numérique en matière de découvrabilité des contenus culturels.

Il est également prévu que le ministre prenne la parole lors d'un événement organisé par la Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle et rassemblant plusieurs représentants des délégations permanentes des Parties à la Convention de 2005. De nombreux entretiens avec des ambassadeurs auprès de l'UNESCO sont aussi prévus en plus d'un entretien avec le président de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale de France et député du Rhône, M. Alexandre Portier. Il va également rencontrer l'ex-commissaire européen, M. Thierry Breton.

Citation

« Bien que la Convention de 2005 demeure pertinente, le fait de respecter ses engagements ne suffit plus dans l'univers numérique pour faire face aux enjeux induits par la révolution technologique que nous traversons, notamment ceux liés à l'intelligence artificielle. J'ai la ferme conviction qu'un protocole additionnel à la Convention de 2005 constitue un instrument essentiel pour réaffirmer la souveraineté culturelle des gouvernements à l'ère du numérique. Cet instrument juridique contraignant supplémentaire nous permettrait par ailleurs d'avoir une meilleure posture auprès des acteurs du numérique, notamment les GAFAM, et je suis fier de porter ce message à l'UNESCO pour une 4e fois. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

La découvrabilité d'un contenu se réfère à sa disponibilité en ligne et à sa capacité à être repéré parmi un vaste ensemble d'autres contenus, notamment par une personne qui n'en faisait pas précisément la recherche.

Selon l'UNESCO, la diversité des expressions culturelles est la pierre angulaire de notre patrimoine commun et de notre avenir. Le terme englobe la mosaïque de traits distinctifs, de traditions et d'identités qui émergent des différentes cultures à l'échelle mondiale.

En décembre 2025, le gouvernement du Québec s'est doté d'un levier important pour protéger durablement sa spécificité linguistique et culturelle grâce à la Loi affirmant la souveraineté culturelle du Québec et édictant la Loi sur la découvrabilité des contenus culturels francophones dans l'environnement numérique . Cette nouvelle loi permettra notamment de renforcer la présence et la visibilité de la culture francophone dans l'univers numérique.

. Cette nouvelle loi permettra notamment de renforcer la présence et la visibilité de la culture francophone dans l'univers numérique. Le ministère de la Culture et des Communications du Québec et le ministère de la Culture de France ont lancé en février 2025 la Stratégie France-Québec 2025-2030 pour la diversité des contenus culturels dans l'environnement numérique.

Au printemps 2025, le gouvernement du Québec a coorganisé avec l'Organisation internationale de la Francophonie, la 5 e Conférence des ministres de la Culture de la Francophonie. Cet événement international s'est conclu par l'adoption de la Déclaration de Québec dont l'engagement phare est de « porter une position concertée dans les enceintes internationales dont les travaux peuvent concourir au renforcement de la diversité culturelle et linguistique dans l'environnement numérique, notamment l'UNESCO, afin d'y favoriser des avancées concrètes et cohérentes avec les priorités francophones ».

Conférence des ministres de la Culture de la Francophonie. Cet événement international s'est conclu par l'adoption de la Déclaration de Québec dont l'engagement phare est de « porter une position concertée dans les enceintes internationales dont les travaux peuvent concourir au renforcement de la diversité culturelle et linguistique dans l'environnement numérique, notamment l'UNESCO, afin d'y favoriser des avancées concrètes et cohérentes avec les priorités francophones ». En 2024, le Québec a coorganisé, conjointement avec le Canada, la première rencontre du Groupe de réflexion sur la diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique. Dans son rapport, le Groupe de réflexion proposait 11 recommandations pour renforcer la diversité des expressions culturelles à l'ère du numérique. Dix d'entre elles ont été adoptées lors de la 18e session du Comité en février 2025. La recommandation sur l'adoption d'un protocole additionnel rattaché à la Convention de 2005 fait toujours l'objet de discussions.

Liens connexes

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]