Les partenaires en action dans la prévention et la lutte contre les violences à caractère sexuel

Rendez-vous national pour prévenir et contrer les violences à caractère sexuel en enseignement supérieur 2026

QUÉBEC, le 12 févr. 2026 /CNW/ - C'est aujourd'hui que se tient le 3e Rendez-vous national pour prévenir et contrer les violences à caractère sexuel en enseignement supérieur. Cette rencontre virtuelle rassemble des partenaires et des membres des réseaux de l'enseignement supérieur. Elle constitue une occasion unique de partager et mettre en place différentes initiatives dans la lutte contre les violences à caractère sexuel.

Ce rassemblement vise également à favoriser la concertation pour prévenir et contrer les violences à caractère sexuel, à diffuser dans le réseau de l'enseignement supérieur les meilleures pratiques basées sur des données probantes et, finalement, à créer des espaces pour mettre en commun les connaissances, les besoins et les enjeux de tous les acteurs impliqués.

Ce rendez-vous s'inscrit dans le cadre du Plan d'action visant à prévenir et à contrer les violences à caractère sexuel en enseignement supérieur 2022-2027 du ministère de l'Enseignement supérieur.

« Je suis heureuse de constater que tous les partenaires et les membres des réseaux de l'Enseignement supérieur répondent présents depuis le premier rendez-vous, en 2020. Nos idées et nos échanges ont fait du chemin depuis le premier rassemblement. Bien sûr, c'est sur nos campus que les gains doivent se faire sentir, et c'est l'écho que je reçois de nos partenaires. Nous avançons dans la bonne direction, mais l'amélioration de la situation ne signifie pas que nous devons diminuer nos efforts. Le travail doit se poursuivre. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur

Le Plan d'action visant à prévenir et à contrer les violences à caractère sexuel en enseignement supérieur 2022-2027 met en lumière la nécessité de partager les pratiques prometteuses en vue d'agir de manière plus concertée et efficace pour faire cesser ces violences.

La mise en œuvre de ce plan est associée à des investissements de 54 millions de dollars sur cinq ans.

