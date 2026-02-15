Festivals et événements de la saison hivernale 2026 - Le gouvernement du Québec est fier d'appuyer RIDEAU 2026

QUÉBEC, le 15 févr. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 421 000 $ à RIDEAU 2026, qui se déroule à Québec jusqu'au 19 février. Ce soutien gouvernemental permet aux diffuseurs de spectacles de découvrir des œuvres québécoises et de l'international. Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et le ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

RIDEAU est le plus grand rassemblement professionnel francophone des arts de la scène en Amérique. L'événement réunit chaque année plus de 1 500 diffuseurs, producteurs et agents qui viennent découvrir de nouveaux spectacles (théâtre, danse, musique, cirque, etc.) en vue de planifier leurs programmes, propulsant ainsi la carrière de nos artistes à l'échelle locale, nationale et internationale. Il propose un programme d'activités variées qui stimule la rencontre et les échanges entre les participants, notamment grâce à la Place du marché, au Forum et à son gala. À cela s'ajoutent les nombreuses vitrines et présentations express qui permettront tant aux professionnels du milieu qu'au public de découvrir des artistes du Québec, du Canada et de l'international.

« RIDEAU est un vecteur de rayonnement essentiel pour la culture québécoise qui permet à des professionnels du milieu des arts de la scène de se rassembler et de découvrir de nouveaux talents, d'échanger des idées et de créer des liens porteurs. Je me réjouis de l'appui gouvernemental à cet événement qui contribue à la vitalité culturelle d'ici. Je remercie l'équipe organisatrice dont l'engagement passionné assure le succès de chaque édition! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Partenaire incontournable des arts de la scène, RIDEAU propose à chaque année une semaine riche en rencontres pour les artistes, les diffuseurs et les travailleurs culturels. Née à Québec en 1978, cette association assure aujourd'hui la diffusion des arts partout au Québec et confère à notre capitale nationale une influence majeure dans le monde du spectacle. »

Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde annuellement à l'organisme une somme de 336 000 $ provenant du programme Soutien à la mission pour l'ensemble de ses activités.

Le ministère de la Culture et des Communications octroie à RIDEAU 2026 une aide de 40 000 $ dans le cadre du programme Appui aux initiatives internationales - volet Invitation.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale soutient l'événement avec une aide financière de 45 000 $ par le biais de son Programme d'appui aux actions régionales (PAAR).

