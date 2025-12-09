Des infrastructures améliorées dans 19 cégeps pour favoriser la réussite des étudiants

QUÉBEC, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Afin d'assurer le maintien des services offerts aux étudiants et un environnement d'apprentissage accueillant, la ministre de l'Enseignement supérieur, Martine Biron, rend disponible une aide financière de 28,4 millions de dollars qui permettra la réalisation de 26 projets d'infrastructure dans 19 cégeps.

Ces projets, notamment la réfection de résidences étudiantes, de piscines, de gymnases et d'espaces communs comme des salles à manger et des salles de bain ainsi que la transformation de bureaux en classes, bénéficient d'un soutien en raison de leur caractère prioritaire. Les sommes serviront également à garantir la sécurité des lieux, par l'installation de systèmes électroniques de verrouillage des portes ou par le remplacement de toitures, des enveloppes extérieures ainsi que des systèmes d'électricité, de chauffage et de ventilation.

Le ministère de l'Enseignement supérieur intervient ainsi directement en réponse à des besoins de modernisation dans les établissements collégiaux.

Citation :

« Je suis heureuse d'annoncer une aide financière qui permettra de réaliser des travaux d'infrastructure nécessaires au sein du réseau collégial. Avec cet investissement, notre gouvernement réaffirme son engagement à offrir aux étudiants des milieux d'apprentissage sains, stimulants et à la hauteur de leurs ambitions. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

Les sommes mises à la disposition des 19 cégeps proviennent de budgets du Plan québécois des infrastructures encore disponibles pour l'exercice financier 2025-2026.

Les établissements concernés doivent terminer la réalisation de leur projet d'ici le 31 mars 2026.

