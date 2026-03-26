Centre de services scolaire des Affluents - Un nouveau centre de formation générale des adultes verra le jour à Repentigny

REPENTIGNY, QC, le 26 mars 2026 /CNW/ - Le premier ministre du Québec et député de L'Assomption, François Legault, et la ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de Lanaudière et députée de Repentigny, Pascale Déry, annoncent qu'un nouveau centre de formation générale des adultes pouvant accueillir jusqu'à 725 élèves sera construit à Repentigny.

Le centre, qui relèvera du Centre de services scolaire des Affluents, comprendra 36 classes régulières et 6 classes spécialisées, dont une salle de classe de type atelier, une salle réservée aux examens, deux classes d'art et technologies ainsi qu'un laboratoire de science. Le bâtiment comprendra également une bibliothèque et un atelier de travail pour la clientèle ayant des besoins particuliers. Le centre de services scolaire prévoit démarrer le chantier au cours des prochains mois. La mise en service est prévue au printemps 2029.

Citations :

« Quand on donne aux jeunes adultes les moyens d'apprendre, on élargit le champ des possibles, d'abord pour eux-mêmes, puis pour toute la société. Ce centre, c'est un projet qu'on portait depuis longtemps au comté de L'Assomption. On a travaillé fort pour qu'il voie le jour, et je suis très heureux qu'on puisse aujourd'hui offrir à des centaines de jeunes adultes de toute la MRC de L'Assomption la possibilité de poursuivre leur parcours. Cette nouvelle école sera la leur, un endroit pour apprendre et se réaliser afin d'aller au bout de leur potentiel. »

François Legault, premier ministre du Québec

« La formation générale des adultes, c'est une occasion concrète de se réorienter, de compléter son parcours et de travailler dans un domaine qui nous passionne. C'est important que les jeunes sachent que la porte est ouverte, qu'ils ont une réelle chance de bâtir leur carrière, peu importe les difficultés qu'ils ont pu traverser. »

Sonia LeBel, ministre de l'Éducation

« La population de Lanaudière est en pleine croissance et les besoins de main-d'œuvre demeurent importants. Face à un marché du travail en constante transformation où les attentes des employeurs sont de plus en plus élevées, ce nouveau centre viendra répondre à une grande partie de ce besoin et profitera à des centaines d'étudiants qui désirent élargir leurs opportunités de carrière. »

Pascale Déry, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de Lanaudière et députée de Repentigny

« La réalisation de ce nouveau centre d'éducation des adultes représente un investissement structurant pour notre communauté. Je tiens à remercier sincèrement le bureau du premier ministre, M. François Legault, la ministre de l'Emploi, Mme Pascale Déry, ainsi que le maire de Repentigny pour leur collaboration et leur engagement dans ce projet porteur. Grâce à cette initiative, nous pourrons offrir des installations modernes et adaptées à la clientèle adulte, tout en libérant de l'espace dans nos écoles secondaires pour mieux répondre aux besoins grandissants des jeunes. C'est véritablement une solution gagnante pour l'ensemble de notre communauté éducative. »

Patrick Capolupo, directeur général par intérim du CSS des Affluents

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SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

Sources : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, 514-831-1393, [email protected]; Marylène Le Houillier, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Éducation, 819-383-6625, [email protected]; Simon Savignac, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière, 438-341-2255, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]