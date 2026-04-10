Loi sur les compétences - Québec élargit les formations admissibles et simplifie les démarches pour les employeurs

QUÉBEC, le 10 avril 2026 /CNW/ - Dans sa volonté d'être proactif face aux réalités émergentes des milieux de travail, le gouvernement poursuit ses efforts pour permettre aux entreprises d'être plus agiles et annonce une actualisation des formations admissibles dans le cadre de la Loi sur les compétences, communément appelée loi du 1 %. Du même coup, il simplifie l'identification et le traitement des formations admissibles pour les employeurs en rendant disponible un outil en ligne.

La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Pascale Déry, en a fait l'annonce aujourd'hui en rappelant l'importance d'adapter les pratiques de formation aux objectifs de développement des travailleuses, des travailleurs et des gestionnaires ainsi qu'aux nouvelles réalités des milieux de travail.

Deux mesures sont prévues :

Reconnaître davantage la formation informelle , qui peut notamment prendre la forme de mentorat ou de coaching entre collègues en milieu de travail. Par exemple, un opérateur expérimenté montre à un nouvel employé les bonnes pratiques d'utilisation des machines. De même, un gestionnaire peut bénéficier de coaching en leadership afin d'améliorer la gestion d'équipe et la communication.

, qui peut notamment prendre la forme de mentorat ou de coaching entre collègues en milieu de travail. Par exemple, un opérateur expérimenté montre à un nouvel employé les bonnes pratiques d'utilisation des machines. De même, un gestionnaire peut bénéficier de coaching en leadership afin d'améliorer la gestion d'équipe et la communication. Élargir les critères d'admissibilité des formations qui visent à développer la capacité à s'adapter aux changements, à mieux travailler en équipe, à communiquer de manière plus efficace, à mieux gérer les imprévus et à prendre des décisions plus stratégiques.

Un outil en ligne a par ailleurs été développé pour identifier et évaluer les formations pouvant donner lieu à des dépenses admissibles au sens de la Loi. Il contribuera à simplifier les démarches des employeurs lors de l'analyse de leurs formations admissibles.

Rappelons que tout employeur dont la masse salariale excède 2 millions de dollars est tenu de consacrer l'équivalent d'au moins 1 % de celle-ci au développement des compétences de sa main-d'œuvre.

Citation

« Notre détermination à demeurer agiles nous pousse à être constamment à l'affût des transformations du marché du travail. Qu'il s'agisse de pressions économiques externes, de changements démographiques, d'avancées technologiques ou d'enjeux de productivité, tous ces facteurs exigent que nous soyons en mesure d'avoir une main-d'œuvre apte à s'adapter et à innover. La formation est la clé de voûte qui nous permettra de demeurer compétitifs et performants dans un monde en profonde mutation. Nous devons inciter les entreprises à investir dans la formation de leur main-d'œuvre, tout en simplifiant les démarches pour les employeurs. »

Pascale Déry, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants

Le nouvel outil en ligne d'évaluation des formations pouvant donner lieu à des dépenses admissibles au sens de la Loi est disponible sur Québec.ca.

La formation informelle étant sous-utilisée ou sous-déclarée dans le contexte québécois, les règles d'admissibilité qui s'y appliquent seront clarifiées, et des outils seront mis à la disposition des employeurs (gabarit de plan de formation adapté, guide pas-à-pas, etc.) afin de faciliter l'identification et la déclaration de ces formations.

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SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Source: Simon Savignac, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 438 341-2255, Courriel : [email protected]; Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796, Courriel : [email protected]