Des résultats prometteurs pour répondre aux besoins de travailleurs qualifiés dans l'industrie de la construction

QUÉBEC, le 11 avril 2026 /CNW/ - La ministre de l'Emploi, Pascale Déry, la ministre de l'Éducation, Sonia LeBel, ainsi que le ministre du Travail et ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Jean Boulet, se réjouissent de l'intérêt grandissant pour les formations professionnelles dans l'industrie de la construction, qui contribuera à répondre aux besoins de main-d'œuvre qualifiée des entreprises de ce secteur névralgique de l'économie québécoise.

En effet, le nombre de demandes d'admission aux programmes d'études menant à l'un des cinq métiers les plus demandés dans l'industrie de la construction a augmenté de 80 % entre janvier et mars 2026. Plus de 7 600 personnes ont déposé une demande d'admission à l'un des cinq programmes d'études menant aux métiers de charpentier-menuisier, d'électricien, de monteur de lignes, de plombier et de frigoriste.

Ces cinq métiers stratégiques sont d'ailleurs au cœur de la campagne de promotion Viens jouer pour vrai, qui a été lancée par le gouvernement du Québec en janvier 2026. Ils sont essentiels à la réalisation des grands projets d'infrastructures du Québec, notamment ceux d'Hydro-Québec, qui prévoit des investissements allant jusqu'à 200 milliards de dollars d'ici 2035.

À noter qu'une deuxième phase de diffusion de la campagne est prévue en mai 2026.

Citations

« Le gouvernement a posé plusieurs gestes pour intéresser les jeunes et les moins jeunes aux métiers de la construction et pour répondre aux besoins importants de main-d'œuvre qualifiée dans ce secteur névralgique de notre économie. L'engouement pour les formations offertes montre que les moyens pris pour y arriver portent leurs fruits. Ces résultats encourageants nous incitent à poursuivre les efforts pour à la fois offrir à ceux qui le souhaitent la possibilité d'accéder à une carrière stimulante et bien rémunérée et permettre à l'industrie de la construction de compter sur des travailleurs qualifiés nécessaires à la réalisation des projets d'infrastructures dont le Québec a besoin. »

Pascale Déry, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière

« L'industrie de la construction offre des possibilités de carrière stimulantes dans un domaine en forte demande. Partout au Québec, des centres de formation professionnelle offrent les parcours d'apprentissage nécessaires aux personnes qui souhaitent s'y tailler une place, et je me réjouis de l'intérêt démontré pour ces programmes. Grâce à cette relève bien formée, l'industrie pourra compter sur la main-d'œuvre nécessaire pour bâtir le Québec de demain. »

Sonia LeBel, ministre de l'Éducation

« Pour réaliser nos nombreux projets d'infrastructures et concrétiser la vision d'Hydro-Québec, les entreprises du secteur de la construction doivent pouvoir compter sur une main-d'œuvre formée et qualifiée. Les résultats démontrent que nous sommes dans la bonne voie pour rendre nos chantiers plus productifs et sécuritaires. Joindre cette industrie, c'est participer concrètement à la construction du Québec de demain. »

Jean Boulet, ministre du Travail, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants

Données ventilées par programme entre janvier et mars :

Nom du programme d'études (DEP) Nombre de demandes d'admission déposées 2023 2026 Variation Charpenterie-menuiserie 1515 2043 35 % Plomberie-chauffage 342 865 153 % Réfrigération 388 582 50 % Électricité 1882 3443 83 % Montage de lignes électriques et de télécommunications 93 673 624 % Total : 4220 7606 80 %

Les personnes intéressées à en savoir plus sur les métiers de la construction, les formations offertes ou la façon d'effectuer une demande d'admission aux programmes d'études visés sont invitées à consulter Québec.ca/métiers-construction.

La Commission de la construction du Québec évalue les besoins de main-d'œuvre à 16 000 travailleurs en moyenne par année pour la période 2025-2029.

Dans les cinq métiers stratégiques mis de l'avant dans la campagne de promotion Viens jouer pour vrai, les besoins de main-d'œuvre sont estimés à 7 000 travailleurs par année.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/EmploiSol

x.com/messqc

linkedin.com/messqc

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Source: Simon Savignac, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 438 341-2255, Courriel : [email protected]; Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796, Courriel : [email protected]