Formation professionnelle - Former la relève en hôtellerie : un programme modernisé après plus de 20 ans

QUÉBEC, le 23 avril 2026 /CNW/ - La ministre de l'Éducation, Sonia LeBel, annonce la modernisation du programme d'études Réception en hôtellerie, une formation importante pour l'industrie touristique québécoise qui n'avait pas été revue depuis 2003.

Cette mise à jour permettra de mieux préparer les élèves aux réalités actuelles du milieu hôtelier et de répondre plus efficacement aux besoins de main-d'œuvre du secteur. Elle marque également un virage dans la profession en misant davantage sur la qualité de l'expérience client de façon globale.

Ce programme, d'une durée de 735 heures réparties sur neuf mois, forme ainsi des réceptionnistes d'hôtel appelés à jouer un rôle central dans le séjour des visiteurs, étant souvent le premier point de contact avec la clientèle.

La version révisée intègre davantage les outils numériques utilisés dans le milieu hôtelier, notamment pour la prise de réservations et la communication avec la clientèle. Elle prévoit aussi l'enseignement de compétences liées au traitement des plaintes et des commentaires en ligne ainsi qu'aux interactions en contexte professionnel.

Le programme sera offert dans neuf organismes scolaires à travers le Québec. En plus de ceux-ci, la démarche a été menée en collaboration avec les acteurs du milieu, notamment des représentants de plusieurs établissements hôteliers et du Conseil québécois des ressources humaines en tourisme.

Citations :

« Il était devenu essentiel de moderniser cette formation professionnelle, puisque nous avons la responsabilité de préparer les élèves à une industrie qui a énormément évolué dans les dernières années. Le monde de l'hôtellerie a changé, notamment en raison de l'omniprésence des outils numériques, et les compétences acquises doivent être à jour. On offre ainsi un parcours motivant et valorisant qui permettra aux élèves d'intégrer ce domaine en toute confiance. »

Sonia LeBel, ministre de l'Éducation

« L'industrie touristique est un moteur économique essentiel pour le Québec. En ce sens, elle a besoin d'une main-d'œuvre bien formée pour continuer à rayonner. Ce programme renouvelé, élaboré avec les partenaires de l'industrie, est une excellente nouvelle pour nos entreprises hôtelières et pour les Québécois qui souhaitent faire carrière dans ce secteur. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme

Fait saillant :

Une période d'implantation facultative de deux ans (années scolaires 2026-2027 et 2027-2028) est prévue avant que le programme révisé ne devienne obligatoire à la rentrée scolaire 2028-2029.

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SOURCE Cabinet de la ministre de l'Éducation

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