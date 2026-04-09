L'église Notre-Dame-des-Champs sera restaurée et protégée

QUÉBEC, le 9 avril 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, a signé un avis d'intention de classement en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel pour l'ensemble paroissial Notre-Dame-des-Champs, situé à Repentigny. De plus, il annonce une aide financière gouvernementale de plus de 1,1 M$ à la fabrique de la paroisse Notre-Dame-des-Champs afin de réaliser des travaux urgents à l'enveloppe de bardeaux de cèdre de l'église, une composante qui contribue à faire de ce bâtiment l'une des œuvres les plus innovantes de l'architecture moderne québécoise.

Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre de l’Emploi, ministre responsable de la région de Lanaudière et députée de Repentigny, Mme Pascale Déry, devant l'église Notre-Dame-des-Champs, à Repentigny. (Groupe CNW/Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais)

L'ensemble paroissial Notre-Dame-des-Champs regroupe notamment une église, un presbytère et une sacristie dans une composition architecturale audacieuse. Aménagé en 1962 et en 1963 selon les plans des architectes Roger D'Astous et Jean-Paul Pothier, l'ensemble se démarque particulièrement par les lignes courbes de ses bâtiments qui créent une silhouette unique, immédiatement reconnaissable dans le paysage québécois. Témoignage fort du renouveau bâti et liturgique des années 1950-1960, l'ensemble traduit l'esprit d'innovation et l'effervescence créative de cette période en rupture nette avec l'architecture religieuse traditionnelle. Il incarne également la transformation rapide du territoire québécois après la Seconde Guerre mondiale alors que la population augmente fortement. Érigé au cœur d'un quartier résidentiel en pleine expansion, l'ensemble témoigne du phénomène d'urbanisation qui redéfinit Repentigny et d'autres quartiers en périphérie des grands centres de l'époque.

Citations

« Je suis heureux d'avoir posé les gestes nécessaires pour assurer la préservation de l'ensemble paroissial Notre-Dame-des-Champs. Son église est un témoin unique de la Révolution tranquille et un chef-d'œuvre du patrimoine moderne québécois. C'est dans cet esprit que notre gouvernement contribue aux travaux essentiels et urgents de restauration de son emblématique enveloppe en bardeaux de bois. En poursuivant notre mission de protéger le patrimoine bâti au bénéfice des générations futures, on s'assure que l'histoire de nos collectivités puisse encore se lire, à ciel ouvert et pour longtemps, dans nos paysages urbanisés. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« L'église Notre-Dame-des-Champs, qu'on appelle communément ''la sacoche'', est une source de fierté pour la communauté et fait partie intégrante de notre patrimoine. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si on la retrouve sur le blason de la Ville de Repentigny. Je suis heureuse que cet important témoin de notre histoire, désormais protégé par notre gouvernement, puisse retrouver son éclat d'antan! »

Pascale Déry, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de Lanaudière et députée de Repentigny

Faits saillants

Le classement d'un bien patrimonial comporte plusieurs étapes, dont les suivantes.

Le ministre signe un avis de son intention de classer un bien en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel et le transmet aux intervenantes et intervenants concernés. Dès ce moment, le bien doit être traité comme s'il était déjà classé. Le ministre de la Culture et des Communications a signé un avis d'intention de classement le 26 février 2026 pour l'ensemble paroissial Notre-Dame-des-Champs. Toute personne intéressée a 60 jours après la transmission de l'avis d'intention au propriétaire pour faire des représentations auprès du Conseil du patrimoine culturel du Québec. Le Conseil du patrimoine culturel du Québec fournit un avis au ministre sur le classement du bien. S'il décide de procéder au classement, le ministre signe un avis de classement. Ce dernier peut être signé dans un délai de 90 jours à 1 an après la transmission de l'avis d'intention. Le bien patrimonial classé est inscrit au Registre du patrimoine culturel.

Liens connexes

Répertoire du patrimoine culturel du Québec

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Sources : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Sophie Jacques-Barma, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, 581 993-5016, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]