Projet de règlement sur les conditions et modalités relatives à la formation continue des enseignants - De la formation continue mieux ciblée pour les enseignants

QUÉBEC, le 15 avril 2026 /CNW/ - Les enseignants du Québec auront maintenant des balises plus claires pour orienter leurs choix en matière de formation continue afin de parfaire leurs connaissances au fil de leur carrière.

« On doit s'assurer que les enseignants, peu importe où ils en sont dans leur carrière, continuent de se perfectionner et de mettre à jour leurs connaissances dans un monde qui va très vite. L'important, c'est que les élèves puissent bénéficier du meilleur enseignement possible », explique Sonia LeBel.

Rappelons que les enseignants doivent, depuis 2021, consacrer 30 heures sur deux ans à différentes activités de formation continue. Cela peut prendre plusieurs formes : formation ponctuelle, lecture spécialisée, rédaction, etc. Le règlement publié aujourd'hui vient préciser 13 compétences qui pourront être abordées dans le cadre de ces activités de perfectionnement.

« On invite les enseignants à saisir cette occasion pour explorer des sujets qui les passionnent et qui les outilleront davantage dans leur quotidien. C'est gagnant-gagnant, à la fois pour le développement de leur carrière et pour l'élève qui en bénéficiera », souligne la ministre.

Concrètement, deux des 30 heures devront toutefois prioritairement être consacrées au développement des compétences numériques, un « incontournable » selon Sonia LeBel. Le reste pourra viser les autres compétences contenues dans le Référentiel de compétences professionnelles de la profession enseignante. Notons que l'Institut national d'excellence en éducation sera responsable d'approuver les formations admissibles, à l'exception de celles offertes par le ministère de l'Éducation, les organismes scolaires et les établissements d'enseignement supérieur.

Comme les enseignants auront une grande liberté dans le choix des activités de formation, le règlement prévoit des balises pour en établir la pertinence, qu'il sera obligatoire de respecter pour le maintien du brevet d'enseignement ou de la tolérance d'engagement.

La période de consultation débute aujourd'hui et se poursuivra pour 45 jours.

Liens connexes :

Pour consulter le Référentiel de compétences professionnelles de la profession enseignante :

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/devenir-enseignant/referentiel_competences_professionnelles_profession_enseignante.pdf

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SOURCE Cabinet de la ministre de l'Éducation

Source : Marylène Le Houillier, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Éducation, 819 383-6625, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]