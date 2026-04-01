Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 1er avril 2026 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Bureau des présidents des conseils de discipline

M. Gilles Ouimet est nommé, à compter du 13 avril 2026, président de conseil de discipline du Bureau des présidents des conseils de discipline. M. Ouimet est procureur principal du syndic de l'Ordre des dentistes du Québec.

M. Michel P. Synnott est nommé de nouveau président de conseil de discipline de ce bureau.

Commission des transports du Québec

Mme Manon Lecours est nommée, à compter du 13 avril 2026, membre de la Commission des transports du Québec. Mme Lecours est administratrice d'État affectée au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Tribunal administratif du travail

M. Laurent Lassonde est nommé de nouveau membre du Tribunal administratif du travail.

Institut national d'excellence en éducation

Mmes Karine Blouin, Catherine Boucher, Ariane Cyr, Annie Dubeau, Anick Laverdure et Natalie Rinfret ainsi que MM. Dominique Gagnon et Kevin Roy sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de l'Institut national d'excellence en éducation.

M. René Brisson ainsi que Mmes Paule Cousineau-Pelletier et Julie Houle sont nommés membres du conseil d'administration de cet institut.

Société des loteries du Québec

Mme Attieha Chamaa est nommée membre indépendante du conseil d'administration de la Société des loteries du Québec.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

SOURCE : M. Ewan Sauves, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321