Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 9 avril 2026

QUÉBEC, le 8 avril 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 9 avril 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Chapelle ardente en hommage à M. Rodger Brulotte

Heure : 11 h 00

Lieu : Montréal

Le premier ministre fera une courte déclaration aux médias.

Pour plus d'informations : https://www.newswire.ca/fr/news-releases/avis-aux-medias-ceremonies-commemoratives-en-hommage-a-rodger-brulotte-890540171.html.

SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

Source : Ewan Sauves, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, 514 585-4451, [email protected]