La ministre de l'Éducation présente les membres du conseil d'administration de l'Institut national d'excellence en éducation

QUÉBEC, le 1er avril 2026 /CNW/ - La ministre de l'Éducation, Sonia LeBel, a officialisé aujourd'hui le lancement des activités de l'Institut national d'excellence en éducation (INEE) avec la nomination des membres qui composeront son conseil d'administration.

« Le monde de l'éducation évolue rapidement et nous devons pouvoir nous appuyer sur les meilleures pratiques. Les équipes-écoles pourront bénéficier de l'expertise de chacun des membres du conseil d'administration de l'INEE pour y parvenir. Elles seront ainsi encore mieux outillées pour soutenir les élèves dans leur cheminement scolaire et leur offrir davantage de chances de réussir. C'est tout le Québec qui en ressortira gagnant », a souligné Sonia LeBel, ministre de l'Éducation.

Les 13 membres qui forment le conseil d'administration ont été sélectionnés à la suite d'un processus de consultation mené auprès d'une cinquantaine d'organismes représentatifs du réseau de l'éducation au Québec, conformément à la Loi sur la gouvernance des sociétés d'État et à la Loi sur l'Institut national d'excellence en éducation. Il s'agit des personnes suivantes :

Lucien Maltais, président-directeur général (en fonction depuis juillet 2025);

président-directeur général (en fonction depuis juillet 2025); Pierre Collerette , consultant en gestion en pratique privée, président du conseil d'administration (en fonction depuis janvier 2026);

, consultant en gestion en pratique privée, président du conseil d'administration (en fonction depuis janvier 2026); René Brisson , directeur général, Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord;

, directeur général, Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord; Karine Blouin, ergothérapeute, Centre de services scolaire de l'Estuaire;

ergothérapeute, Centre de services scolaire de l'Estuaire; Catherine Boucher, consultante en gestion en pratique privée;

consultante en gestion en pratique privée; Paule Cousineau-Pelletier, enseignante à l'éducation des adultes, Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke;

enseignante à l'éducation des adultes, Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke; Ariane Cyr , directrice générale, Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches;

, directrice générale, Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches; Annie Dubeau, doyenne de la Faculté des sciences de l'éducation et professeure titulaire, Université du Québec à Montréal;

doyenne de la Faculté des sciences de l'éducation et professeure titulaire, Université du Québec à Montréal; Dominique Gagnon , directeur du Service des ressources humaines, Centre de services scolaire des Patriotes;

, directeur du Service des ressources humaines, Centre de services scolaire des Patriotes; Julie Houle , conseillère pédagogique, Commission scolaire Lester-B.-Pearson;

, conseillère pédagogique, Commission scolaire Lester-B.-Pearson; Anick Laverdure , psychologue, Centre Académique Fournier;

, psychologue, Centre Académique Fournier; Natalie Rinfret , professeure émérite, École nationale d'administration publique;

, professeure émérite, École nationale d'administration publique; Kévin Roy, directeur général, MRC de Coaticook.

L'INEE jouera un rôle déterminant pour assurer la mise en œuvre des meilleures pratiques en éducation, notamment en s'assurant que les formations obligatoires des enseignants demeurent à jour et qu'elles soient adaptées aux besoins des élèves. Rappelons que le gouvernement du Québec a introduit, en 2021, l'obligation pour les enseignants de suivre au moins trente heures d'activités de formation continue par période de deux ans.

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SOURCE Cabinet de la ministre de l'Éducation

Source : Marylène Le Houillier, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Éducation, 819 383-6625, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]