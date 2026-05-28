Avis aux médias - Les ministres Chantal Rouleau et Martine Biron procéderont à une annonce concernant le Quartier latin

MONTRÉAL, le 28 mai 2026 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, de même que la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, invitent les représentantes et les représentants des médias à assister à une conférence de presse au cours de laquelle elles procéderont à une annonce relative au Quartier latin.

Date : Vendredi 29 mai 2026







Heure : 11 h







Lieu : Montréal (Le lieu vous sera précisé au moment de votre inscription.)



Merci de confirmer votre présence à l'adresse [email protected].

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Source : Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 514 618-5167; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796, Courriel : [email protected]