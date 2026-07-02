Améliorer l'accès à la propriété : Le gouvernement Fréchette en action pour construire des maisons inférieures à 350 000$

QUÉBEC, le 2 juill. 2026 /CNW/ - La première ministre du Québec, Christine Fréchette, le ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, et l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé et députée de Papineau, annoncent une initiative majeure pour favoriser l'accès à la propriété partout au Québec. Grâce à un partenariat avec les municipalités, le gouvernement Fréchette met en place un nouveau volet du programme Financement d'infrastructures en eau pour la réalisation d'habitations (FIERH) afin de soutenir la construction de quartiers de maisons préfabriquées destinées aux Québécois. Cela permettra la construction d'habitations de moins de 350 000 $.

Dotée d'une enveloppe de près d'un milliard de dollars, cette initiative permettra d'accélérer la réalisation de nouveaux projets résidentiels dans toutes les régions du Québec. En finançant les infrastructures municipales d'eau, essentielles à ces développements, le gouvernement du Québec agit directement pour lever un des principaux freins à la construction et augmenter rapidement l'offre de logements accessibles. Rappelons aussi une enveloppe d'un milliard de dollars annoncée lors des États généraux le 16 juin, qui découle de la stratégie pour le maintien d'infrastructures municipales d'eau prioritaires, dont les modalités seront annoncées prochainement, pour un appel à projets en septembre.

La création du FIERH est rendue possible grâce à un financement fédéral de près d'un milliard de dollars qui fait suite à la signature de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL), annoncé en janvier dernier.

La mise en place de ce volet favorisera la construction d'habitations pour les premiers acheteurs ainsi que les familles.

Les municipalités pourront présenter leurs demandes d'aide financière dans le cadre d'un appel de projets qui se tient du 2 juillet au 18 septembre 2026.

Citations :

« On doit aider nos jeunes à accéder à la propriété. J'ai demandé au ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, de trouver des façons innovantes de construire plus et de construire plus vite pour mieux loger notre monde. Trop de Québécois ont l'impression que devenir propriétaires est un rêve qui s'éloigne, alors qu'on doit tout faire pour leur redonner cette possibilité. C'est chose faite et c'est ça un gouvernement qui travaille sur les priorités des Québécois! »

Christine Fréchette, première ministre du Québec

« En collaborant avec le gouvernement du Québec, on investit dans les infrastructures essentielles, comme celles qui sont liées à l'eau potable, aux eaux usées et aux eaux pluviales, qui sont nécessaires pour construire plus rapidement un plus grand nombre de logements dans l'ensemble du Québec. Je me réjouis de constater que les collectivités québécoises auront la capacité de soutenir des projets de logement qui répondent à la demande d'une population croissante. »

L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé et députée de Papineau

« Dans les premières semaines suivant mon assermentation comme ministre des Affaires municipales, j'ai misé sur une façon de faire qui pourrait offrir aux Québécois ce rêve de devenir propriétaires. Cette vision vient aussi d'une promesse tenue de la première ministre, celle du remboursement de la "taxe de bienvenue" pour les premiers acheteurs. Dans les prochains mois, les premiers quartiers de maisons préfabriquées pourront voir le jour et, ainsi, les jeunes, les familles et les premiers acheteurs pourront investir dans leur avenir. Notre gouvernement pose aujourd'hui un geste concret en augmentant encore une fois l'offre de logements abordables. »

Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales

« Le logement est un besoin fondamental, et la demande croissante dans tout le pays exige une action urgente. Je suis heureux de constater que cette entente entre notre gouvernement et celui du Québec pour le FCIL va aider à soutenir concrètement les collectivités québécoises, tout en faisant progresser nos objectifs et nos besoins communs en matière de logement. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure

« Les défis en habitation exigent des partenariats solides entre les différents ordres de gouvernement. Avec le Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement, notre gouvernement fait un pas de plus vers l'avant pour permettre aux municipalités de réaliser plus rapidement leurs projets résidentiels. Cette collaboration avec le gouvernement du Québec permettra d'accélérer des projets porteurs partout sur le territoire québécois. »

Caroline Desrochers, députée de Trois-Rivières et secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure

« Je suis fi ère que notre gouvernement agisse concrètement pour accroître l'offre en habitation, et qu'il appuie la croissance des municipalités ainsi que la vitalité économique du Québec. Ces investissements soutiendront le développement d'habitations, notamment pour les premiers acheteurs. Je remercie d'ailleurs toutes les municipalités qui présenteront des projets porteurs pour leur communauté. »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« Nous sommes très heureux de cette annonce qui répond à une préoccupation que nous entendons constamment sur le terrain. L'accès à la propriété est un enjeu majeur pour de nombreux citoyens, mais particulièrement pour les jeunes, qui voient ce rêve devenir de plus en plus difficile à atteindre. Les mesures annoncées aujourd'hui constituent un pas important dans la bonne direction pour leur offrir des perspectives concrètes et les aider à bâtir leur avenir au Québec. »

Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué aux Régions

Faits saillants :

Ces changements aux FIERH font suite au transfert d'un milliard de dollars rendu possible lors de la signature de l'Entente concernant le Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL), annoncée en janvier dernier.

Le FIERH découle de la Déclaration de réciprocité concernant le nouveau partenariat entre le gouvernement du Québec et les gouvernements de proximité.

Cette annonce s'inscrit en cohérence avec la Stratégie québécoise en habitation, laquelle comporte de nombreux leviers pour favoriser la construction rapide de nouveaux logements et répondre aux besoins des ménages.

Le FCIL est un élément clé du Plan du Canada sur le logement qui vise à débloquer la capacité de construire davantage de logements dans tout le pays.

Une bonification des taux d'aide sera accordée pour les projets prenant place dans des quartiers où 75 % ou plus des unités d'habitation résidentielles à construire comprendront au moins deux chambres et dont le prix de vente serait inférieur à 350 000 $. Les municipalités seront tenues, également, d'étaler le paiement des droits de mutation immobilière sur au moins trois ans. Tout cela s'inscrit dans une vision claire d'offrir un meilleur accès à la propriété.

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SOURCE Cabinet de la première ministre

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]; Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Affaires municipales, 367 990-7086, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]; Nicolas Gravel, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation, 367 867-7770