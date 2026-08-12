Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 12 août 2026 /CNW/ -- Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Bureau des présidents des conseils de discipline

M. Daniel Y. Lord est nommé de nouveau président de conseil de discipline et désigné de nouveau président en chef du Bureau des présidents des conseils de discipline.

Centre d'acquisitions gouvernementales

Mme Chantal Couturier est nommée, à compter du 24 août 2026, vice-présidente du Centre d'acquisitions gouvernementales. Mme Couturier est administratrice d'État.

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Mmes Linda Beaupré, Chantal Brodeur et Nadine Le Gal ainsi que MM. Michel Hamelin et Bamba Sissoko sont nommés de nouveau membres indépendants du conseil d'administration de Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Mme Karyne St-Pierre est nommée membre du conseil d'administration de cet organisme.

Comité paritaire et conjoint institué pour le Syndicat des agents de protection de la faune du Québec

M. Olivier Gagnon-Parent est nommé président du Comité paritaire et conjoint institué pour le Syndicat des agents de protection de la faune du Québec.

Conseil de la magistrature

MM. Christian Brunelle et Pierre E. Labelle ainsi que Mmes Marie-Claude Laquerre, Pénélope Lemay Provencher et Mélanie Roy sont nommés de nouveau membres du Conseil de la magistrature.

M. Denis Gallant et Mme Pauline R. Laforce sont nommés membres de ce conseil.

École nationale de police du Québec

M. Joé Deslauriers est nommé membre du conseil d'administration de l'École nationale de police du Québec.

Mmes Prospère Rita Nkatouloulou Mpamba et Roxane Vézina sont nommées membres indépendantes du conseil d'administration de cette école.

Hydro-Québec

MM. Pierre McNeil et Sebastian Molina Calvo sont nommés, à compter du 25 août 2026, membres indépendants du conseil d'administration d'Hydro-Québec.

Musée des beaux-arts de Montréal

M. Sébastien Fauré ainsi que Mmes Sari Hornstein et Stéphanie Marchand sont nommés de nouveau membres indépendants du conseil d'administration du Musée des beaux-arts de Montréal.

Télé-université

Mme Laury-Ann C. Paulin est nommée membre du conseil d'administration de Télé-université.

Université du Québec

Mme Lucie Laflamme est nommée de nouveau membre de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet de la première ministre

SOURCE : M. Maxime Roy, Directeur des relations médias, Cabinet de la première ministre, Tél. : 418 643-5321