Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 13 août 2026

QUÉBEC, le 12 août 2026 /CNW/ -- Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Christine Fréchette, pour ce 13 août 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Table ronde avec les principaux acteurs économiques (déclaration et prise d'images en début de rencontre)

Heure : 9 h 30

Lieu : Montréal, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre des Finances, Eric Girard, du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Bernard Drainville, du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christopher Skeete, de l'émissaire du Québec pour la révision de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), Louise Blais, et du délégué du Québec à Washington, Benjamin Bélair.

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités auprès de Élodie Masson à l'adresse [email protected].

Rencontre avec des acteurs de l'Est de Montréal (fermé aux médias)

Heure : 14 h 30

Lieu : Montréal, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, et de la ministre responsable de l'Habitation, Karine Boivin Roy.

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]