38 logements verront le jour à Joliette grâce au Protocole d'entente entre le Canada et le Québec

JOLIETTE, QC, le 18 juill. 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, la Ville de Joliette, la Maison d'hébergement jeunesse Roland Gauvreau et leurs partenaires ont annoncé aujourd'hui la réalisation à venir du Collectif Amélie-Fristel, un projet de 38 logements communautaires destinés à des personnes ayant des besoins particuliers. Le début des travaux est prévu à l'automne 2026.

Cette annonce s'inscrit dans la collaboration entre les gouvernements du Canada et du Québec visant à accélérer la réalisation de projets d'habitation partout au Québec. Grâce au Protocole d'entente établissant les principes de la collaboration pour le déploiement de Maisons Canada au Québec, les deux gouvernements unissent leurs efforts afin de soutenir des initiatives qui répondent concrètement aux besoins des collectivités, dans le respect des priorités et des compétences du Québec.

Le Collectif Amélie-Fristel sera aménagé au 434, rue Saint-Charles-Borromée Nord à Joliette, dans un bâtiment patrimonial qui sera requalifié pour y créer un milieu de vie communautaire sécuritaire, inclusif et ouvert sur la communauté.

Porté par la Maison d'hébergement jeunesse Roland Gauvreau, le Collectif Amélie-Fristel réunit quatre organismes communautaires qui mettent en commun leur expertise afin d'offrir des logements et un accompagnement répondant aux réalités des personnes qui y habitent.

Le projet comprendra 30 logements permanents et 8 logements transitoires. Il permettra notamment d'accueillir des personnes vivant avec des limitations physiques ou cognitives, des personnes sourdes, des survivants d'un traumatisme craniocérébral ou d'un accident vasculaire cérébral, ainsi que des personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, dont certaines familles monoparentales. Les logements transitoires offriront un accompagnement vers une plus grande autonomie avant une intégration dans un logement permanent.

Le coût de réalisation du projet est estimé à près de 20 M$. Le projet bénéficie de l'appui des gouvernements du Québec et du Canada dans le cadre du Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ) et de Maisons Canada, ainsi que de la contribution de plusieurs partenaires du milieu, dont la Congrégation des Sœurs des Saints Cœurs de Jésus et de Marie et la Fondation Martin-Matte. Une contribution découlant de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements pourrait également s'ajouter au financement du projet.

Le Collectif Amélie-Fristel s'inscrit dans les efforts conjoints visant à accroître et à diversifier l'offre de logements. Il complète d'autres projets structurants réalisés à Joliette, dont l'aménagement de 27 chambres étudiantes au couvent des Moniales bénédictines dans le projet de la Corporation PAX-Habitat.

Citations :

« L'accès à un logement sécuritaire et abordable est essentiel à la dignité et au bien-être des personnes. Grâce à notre partenariat étroit avec le gouvernement du Québec et les organismes communautaires, le Collectif Amélie-Fristel offrira à des personnes ayant des besoins particuliers un environnement propice à leur épanouissement. Ensemble, nous accélérons la mise en chantier de logements qui font une réelle différence dans la vie des gens. »

Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières

« Pour répondre aux besoins en habitation, il est essentiel de soutenir des projets qui permettent d'accroître l'offre de logements. Le Collectif Amélie-Fristel contribuera à élargir l'offre destinée à des personnes ayant des besoins particuliers, tout en donnant une nouvelle vocation à un bâtiment existant. Cette réalisation démontre une fois de plus l'importance de la collaboration entre les différents partenaires pour concrétiser des projets qui répondent aux réalités des communautés. »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« Le Collectif Amélie-Fristel représente une avancée importante pour Joliette. Il s'agit d'une initiative porteuse qui permettra d'offrir à des citoyens vulnérables un milieu de vie accueillant et stable. Je suis fier de voir notre communauté se mobiliser autour d'un projet qui laissera une empreinte positive et durable dans la région. »

François St-Louis, député de Joliette et adjoint parlementaire du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Dans une période où l'accès au logement demeure un défi majeur, le Collectif Amélie-Fristel apporte une réponse concrète à des enjeux bien réels dans notre communauté. Ce projet permettra d'offrir un milieu de vie sécuritaire et inclusif à des personnes en situation de vulnérabilité, tout en poursuivant la revitalisation d'un bâtiment patrimonial. »

Pierre-Luc Bellerose, maire de Joliette

« Le Collectif Amélie-Fristel est le fruit de plusieurs années de travail et d'une collaboration exceptionnelle entre des organismes communautaires, les gouvernements et de nombreux partenaires, notamment la Communauté des Sœurs des Saints Cœurs de Jésus et de Marie ainsi que la Fondation Martin-Matte. Ensemble, nous avons imaginé un milieu de vie où des personnes aux réalités différentes pourront bénéficier d'un logement, de services et d'un environnement favorisant leur autonomie et leur inclusion. Nous sommes très fiers de franchir aujourd'hui une étape importante vers la réalisation de cette vision. »

Michel Coutu, porte-parole du Collectif Amélie-Fristel

Faits saillants :

Lancée le 14 septembre 2025, Maisons Canada est la nouvelle agence fédérale du Canada qui se consacre au financement et à la construction de logements abordables à grande échelle.

En janvier 2026, le Canada et le Québec ont signé un protocole d'entente établissant les principes de la collaboration pour le déploiement de Maisons Canada au Québec. Dans le cadre de cette entente, les deux gouvernements ont créé une table de collaboration conjointe afin de coordonner le financement et le travail des partenaires fédéraux, provinciaux, municipaux et communautaires, ainsi que de simplifier les processus d'approbation.

Le projet annoncé aujourd'hui sera réalisé notamment dans le cadre du Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ) et bénéficiera d'un financement fédéral par l'entremise de Maisons Canada.

Ce projet fait partie d'un ensemble de 18 projets approuvés à travers le Québec, annoncés dans le cadre du partenariat Canada-Québec visant à livrer des centaines de nouveaux logements abordables, de soutien et transitoires pour répondre aux besoins urgents en habitation.

Le financement fédéral est subordonné à la signature d'ententes de contribution avec les promoteurs, et le financement du Québec sera versé conformément aux processus d'approbation habituels.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

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X : HabitationSHQ

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À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à rendre le logement plus abordable. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement.

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SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Arslan Tifouri, Directeur des communications, Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]