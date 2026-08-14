Inauguration d'Habitation Léon-Deschamps : 134 logements sociaux et abordables pour des familles, des personnes seules ou des personnes âgées

SHERBROOKE, QC, le 14 août 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Québec, la Ville de Sherbrooke et l'Office municipal d'habitation de Sherbrooke (OMHS) ont inauguré l'immeuble Habitation Léon-Deschamps, un milieu de vie de 134 logements sociaux et abordables pour des familles, des personnes seules ou des personnes âgées. Celui-ci est situé au 1605, rue Bossé, dans l'arrondissement de Fleurimont, à Sherbrooke, et représente un investissement de plus de 69,3 M$.

Cette activité a eu lieu en présence de l'adjointe parlementaire du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, de la mairesse de Sherbrooke, Mme Marie-Claude Bibeau, de la directrice générale de l'OMHS, Mme Marie-Claude Bégin, et d'autres partenaires du projet.

Le gouvernement du Québec, via la Société d'habitation du Québec (SHQ), a investi dans ce projet plus de 27,4 M$ par l'entremise du Programme d'habitation abordable Québec. Quant à la Ville de Sherbrooke, elle y a alloué un montant de plus de 9,9 M$. Un prêt hypothécaire et une contribution privée complètent le montage financier. L'OMHS assurera la gestion et l'entretien de l'immeuble.

Citations :

« Face à une pression réelle sur le logement dans plusieurs régions du Québec, notre gouvernement a choisi d'agir et d'investir. À Sherbrooke, ce projet vient répondre à des besoins bien présents dans la communauté et s'inscrit dans une série d'initiatives que nous mettons en place pour augmenter l'offre de logements sociaux et abordables. On livre des résultats, ici à Sherbrooke et partout au Québec. Je tiens à féliciter les acteurs qui ont rendu ce projet possible! »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« Habitation Léon-Deschamps, que le gouvernement du Québec inaugure aujourd'hui, représente bien plus qu'un simple immeuble : il incarne notre volonté d'offrir à la population sherbrookoise un milieu de vie digne, sécuritaire et abordable. En soutenant des initiatives comme celle-ci, nous renforçons nos communautés et nous contribuons à bâtir des régions où chacun et chacune peut trouver sa place et s'épanouir. À mon tour de féliciter tous les partenaires impliqués dans la réalisation de ce projet novateur! »

Geneviève Hébert, adjointe parlementaire du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et députée de Saint-François

« Comme ailleurs au Québec, les demandes de logements abordables ne cessent d'augmenter. À Sherbrooke, on estime à 2 500 le nombre de ménages qui sont sur les listes d'attente. L'inauguration de 134 nouveaux logements sociaux et abordables est le fruit d'un travail concerté et je salue nos partenaires qui travaillent avec conviction et acharnement afin de loger dignement les personnes qui en ont le plus besoin. »

Marie-Claude Bibeau, mairesse de Sherbrooke

« L'Office municipal d'habitation de Sherbrooke remercie l'ensemble des partenaires financiers et bâtisseurs permettant d'offrir des logements de qualité et à coût abordable. Ces collaborations concrètent permettent à des ménages de se loger dignement tout en leur offrant un milieu de vie social adapté à leurs besoins. L'OMHS accueille donc avec fierté la livraison de l'Habitation Léon Deschamps permettant ainsi de répondre à la demande en logement de 134 familles sur le territoire sherbrookois. »

Marie-Claude Bégin, directrice générale de l'Office municipal d'habitation de Sherbrooke

« À mes yeux, Léon était un être exceptionnel. Homme chaleureux, entier et vaillant. Il était constamment à l'écoute. Pour lui, l'accès au logement pour les plus démunis était plus qu'un enjeu : c'était sa mission! L'Office municipale d'habitation de Sherbrooke, il a bâti une véritable famille, fondée sur la proximité, la confiance et la collaboration. Visionnaire, il imaginait le futur. Pour arriver à maximiser le développement de logements abordables et de qualité, ils recherchaient les partenariats et les collaborations avec les différents secteurs et tous les acteurs du milieu. C'est avec confiance qu'il relevait les défis dans l'appui et la complicité de son entourage. Aujourd'hui, j'admire ce magnifique édifice nommé en son nom, j'affirme qu'il n'aurait pu rêver mieux. »

Jo-Anne Dostie, épouse de feu M. Léon Deschamps

Faits saillants :

Jusqu'à 67 ménages admissibles auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Sherbrooke.

Habitation Léon-Deschamps vise l'une des certifications les plus exigeantes en termes de réduction de consommation énergétique : la Passive House (maison passive). Grâce à son isolation et à une étanchéité supérieure, ainsi qu'à des systèmes mécaniques ultra-performants (mur solaire préchauffant l'air des espaces communs, échangeur d'air et thermopompe à haut rendement), la demande énergétique pour le chauffage et la climatisation sera réduite significativement par rapport à une construction conventionnelle.

(maison passive). Grâce à son isolation et à une étanchéité supérieure, ainsi qu'à des systèmes mécaniques ultra-performants (mur solaire préchauffant l'air des espaces communs, échangeur d'air et thermopompe à haut rendement), la demande énergétique pour le chauffage et la climatisation sera réduite significativement par rapport à une construction conventionnelle. M. Léon Deschamps a été un acteur important pour le logement social. Durant sa carrière, il a notamment rédigé le Guide du locataire , œuvré dans de nombreux comités de l'Association des offices municipaux d'habitation du Québec et aussi, et notamment, créé le Parallèle de l'habitation sociale. C'est avec fierté que l'OMHS nomme cet immeuble en son honneur.

, œuvré dans de nombreux comités de l'Association des offices municipaux d'habitation du Québec et aussi, et notamment, créé le Parallèle de l'habitation sociale. C'est avec fierté que l'OMHS nomme cet immeuble en son honneur. Les investissements du projet ont déjà été annoncés : Le gouvernement du Québec souligne la création de 116 logements et la mise en chantier de 134 autres à Sherbrooke Gouvernement du Québec (13 juin 2024)

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez la section de la Société d'habitation du Québec dans Québec.ca.

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SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected] ; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]