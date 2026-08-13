Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 14 août 2026

QUÉBEC, le 13 août 2026 /CNW/ -- Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Christine Fréchette, pour ce 14 août 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis et que les activités militantes prévues ne sont pas inscrites.

Rencontre avec des acteurs économiques de l'industrie agricole (déclaration et prise d'images en début de rencontre)

Heure : 14 h 30

Lieu : Montréal, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Donald Martel, du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Bernard Drainville, et du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et ministre responsable de la Lutte contre le racisme, Christopher Skeete.

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités auprès de Élodie Masson à l'adresse [email protected].

Rencontre avec les syndicats de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) (fermé aux médias)

Heure : 16 h 00

Lieu : Montréal, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre du Travail et ministre responsable des Relations canadiennes, Jean Boulet, du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Bernard Drainville, et du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et ministre responsable de la Lutte contre le racisme, Christopher Skeete.

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]