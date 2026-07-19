SÉLECTION DE DEUX PROJETS COMBINANT 92 LOGEMENTS ABORDABLES À L'ASSOMPTION ET CHARLEMAGNE

L'ASSOMPTION, QC, le 19 juill. 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Québec et les villes de L'Assomption et de Charlemagne annoncent la sélection de deux projets soumis par l'organisme Un toit pour tous dans le cadre du Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ) de la Société d'habitation du Québec (SHQ).

Le projet de L'Assomption devrait compter 72 logements abordables, tandis qu'à Charlemagne, l'organisme prévoit construire 20 logements abordables. Ces projets poursuivent leur développement en vue d'obtenir une acceptation finale de la SHQ et le financement qui en découle.

Cette annonce a été faite par la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, le député de L'Assomption, M. François Legault, le maire de L'Assomption, M. Sébastien Nadeau, le maire de Charlemagne, M. Normand Grenier, et le directeur général de l'organisme Un toit pour tous, M. Serge Desjardins.

Citations :

« La sélection des projets d'Un toit pour tous témoigne de notre volonté d'offrir des solutions concrètes pour augmenter l'offre de logement. Grâce au Programme d'habitation abordable Québec, nous soutenons des initiatives porteuses qui permettent de développer davantage de milieux de vie sécuritaires et adaptés aux besoins de tous. »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« Avec ces projets, Un toit pour tous s'impose comme un acteur majeur de l'habitation sociale dans notre MRC. Né du partenariat et de la volonté commune de tous les acteurs du milieu, l'organisme a su mettre à l'œuvre ses compétences pour attirer des promoteurs et ainsi développer l'offre de logement social et abordable dans nos villes. Je salue l'action de notre gouvernement et la collaboration à tous les niveaux qui donne des résultats probants pour mieux loger la population de L'Assomption et de Charlemagne. »

François Legault, député de L'Assomption

« Ce projet de 72 logements représente une avancée importante pour notre communauté et une réponse concrète aux besoins grandissants de familles, d'aînés et de personnes plus vulnérables qui souhaitent demeurer dans leur milieu de vie. Je tiens à souligner le travail remarquable de l'organisme Un toit pour tous, qui pilote ce projet avec vision et détermination, ainsi qu'à remercier les gouvernements du Québec et du Canada et tous les partenaires qui contribuent à sa réalisation. Ensemble, nous faisons un pas de plus vers une communauté plus inclusive, solidaire et où chacun peut avoir accès à un logement de qualité répondant à ses besoins. »

Sébastien Nadeau, maire de L'Assomption

« L'accès au logement est l'un des plus grands défis de notre époque. À Charlemagne, nous sommes heureux de contribuer à une solution concrète avec le projet Un toit pour tous. Ces nouveaux logements abordables permettront à des familles, des aînés et des personnes plus vulnérables de demeurer dans leur communauté et d'y bâtir leur avenir. Je tiens à remercier le gouvernement du Québec, nos partenaires et tous ceux qui ont rendu ce projet possible. Ensemble, nous démontrons qu'il est possible de développer des milieux de vie inclusifs, humains et accessibles pour tous. »

Normand Grenier, maire de Charlemagne

« La sélection de ces deux projets marque une étape déterminante pour notre organisme et pour les familles de L'Assomption et de Charlemagne. Grâce au soutien des gouvernements et de nos partenaires municipaux, nous pourrons, une fois les toutes les étapes de pré développement d'un projet réalisées et approuvées, offrir des milieux de vie de qualité, durables et accessibles. Un Toit Pour Tous est fier de contribuer concrètement à répondre aux besoins pressants en matière de logement social, communautaire et abordable dans notre région. »

Serge Desjardins, directeur général d'Un Toit Pour Tous-MRC de L'Assomption

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

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SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Arslan Tifouri, Directeur des communications, Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]