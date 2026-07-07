/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Conférence de presse concernant un appui important au secteur forestier/

L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR, QC, le 3 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, le ministre délégué au Développement économique régional et député de Lac-Saint-Jean, M. Eric Girard, ainsi que la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Kateri Champagne Jourdain, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant un appui important au secteur forestier.

Date : Le 7 juillet 2026 Heure : 9 h 30 Endroit : L'Ascension-de-Notre-Seigneur

Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, à l'adresse suivante : [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera alors transmise. Seuls les représentants des médias dûment accrédités pourront accéder à la salle.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

Sources : Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Cell. : 581 745-5399, Courriel : [email protected]; Léonie Chipot, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué au Développement économique régional, Cell. : 581 989-6729, Courriel : [email protected]; Naomy Martin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Tél. : 367 977-7465, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]