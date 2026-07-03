INVITATION AUX MÉDIAS - Conférence de presse concernant un appui important au secteur forestier
Nouvelles fournies parCabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime
03 juil, 2026, 14:00 ET
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR, QC, le 3 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, le ministre délégué au Développement économique régional et député de Lac-Saint-Jean, M. Eric Girard, ainsi que la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Kateri Champagne Jourdain, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant un appui important au secteur forestier.
|
Date :
|
Le 7 juillet 2026
|
Heure :
|
9 h 30
|
Endroit :
|
L'Ascension-de-Notre-Seigneur
Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, à l'adresse suivante : [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera alors transmise. Seuls les représentants des médias dûment accrédités pourront accéder à la salle.
SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime
Sources : Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Cell. : 581 745-5399, Courriel : [email protected]; Léonie Chipot, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué au Développement économique régional, Cell. : 581 989-6729, Courriel : [email protected]; Naomy Martin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Tél. : 367 977-7465, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]
Partager cet article