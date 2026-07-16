Vitalité économique régionale - Simard Suspensions poursuit sa croissance avec l'aide des gouvernements du Québec et du Canada

BAIE-SAINT-PAUL, QC, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Mélanie Joly, le ministre délégué au Développement économique régional, M. Eric Girard, le ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Kariane Bourassa, et Investissement Québec annoncent un appui financier à Simard Suspensions pour soutenir sa croissance et stimuler sa capacité de production de systèmes de suspension et de direction pour camions lourds. La députée Bourassa a profité de l'occasion pour visiter la nouvelle usine de l'entreprise, située dans le parc industriel de Saint-Urbain.

En plus de la construction de l'usine, ce projet d'environ 9 millions de dollars vise l'acquisition de nouveaux équipements qui optimiseront la production de cette PME manufacturière. Grâce à un soutien du gouvernement du Québec et d'Investissement Québec totalisant 3,7 millions de dollars ainsi qu'à une aide financière de 500 000 $ du gouvernement du Canada, Simard Suspensions pourra gagner en efficacité et consolider son rôle dans l'économie régionale.

En appuyant une entreprise bien enracinée dans son milieu, les gouvernements du Québec et du Canada réaffirment leur engagement à soutenir la compétitivité des PME québécoises et le développement économique durable des régions. Dans le contexte actuel, il est plus que jamais nécessaire d'investir pour stimuler la productivité et l'attractivité des entreprises dans des domaines stratégiques, comme le secteur manufacturier. C'est une façon directe de renforcer le tissu entrepreneurial régional, de créer des emplois de qualité et de bâtir un avenir prospère pour les régions, dont la Capitale-Nationale.

Citations :

« L'industrie manufacturière est un moteur économique essentiel pour le Québec et le Canada. C'est pourquoi nous appuyons Simard Suspensions, fièrement enracinée dans Charlevoix depuis des décennies. Avec l'appui de notre gouvernement, cette PME sera en mesure d'accroître sa productivité et sa capacité de production tout en renforçant notre chaîne d'approvisionnement, en stimulant l'économie locale et en créant de bons emplois pour la région. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Les activités des PME manufacturières comme Simard Suspensions sont essentielles à la vitalité économique de nos régions. Cet investissement va permettre à l'entreprise d'être encore plus performante et de mieux servir sa clientèle. C'est avec de tels projets d'avenir qu'on aide nos entreprises à gagner en productivité et qu'on protège notre économie locale. »



Eric Girard, ministre délégué au Développement économique régional

« Simard Suspensions fait partie des PME manufacturières qui créent de la richesse dans la Capitale-Nationale. Grâce à ses systèmes de suspension et de direction innovants, elle a développé une expertise reconnue ici comme à l'international. Nous sommes heureux de l'appuyer aujourd'hui dans cette nouvelle étape de son parcours. »

Jean-François Simard, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Depuis plusieurs décennies, Simard Suspensions se distingue en tant que véritable chef de file dans son domaine. Je suis fière qu'elle soit établie à Baie-Saint-Paul et qu'elle prolonge maintenant ses activités à Saint-Urbain, créant ainsi des emplois de qualité dans la circonscription de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Félicitations à toute l'équipe pour ce projet de croissance, dont les retombées contribueront à dynamiser notre territoire! »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« L'initiative grand V d'Investissement Québec vise précisément à résoudre les enjeux de capacité, comme ceux rencontrés par Simard Suspensions, et à permettre à nos manufacturiers d'augmenter leur cadence de production. Avec ce projet, l'entreprise est en mesure d'accélérer ses activités de conception et de fabrication, et de réaliser des gains de productivité par l'acquisition de nouveaux équipements automatisés et en renforçant ses activités de R-D, et ainsi propulser sa croissance. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« La présence du siège social de Simard Suspensions à Baie-Saint-Paul et l'implantation de sa nouvelle usine à Saint-Urbain soulignent la vitalité et le dynamisme de nos entreprises locales. Ce projet contribuera à créer et à consolider des emplois de qualité, à favoriser l'innovation et à attirer de nouvelles expertises dans notre région. Il démontre également que Charlevoix est un territoire où les entreprises peuvent croître et développer leur potentiel opérationnel. »

Michaël Pilote, préfet de la MRC de Charlevoix et maire de Baie-Saint-Paul

« La construction de notre nouvelle usine représente une étape déterminante dans l'histoire de notre entreprise. Depuis 1935, Simard Suspensions mise sur l'innovation, la qualité de ses produits et la satisfaction de sa clientèle pour bâtir une organisation solide et tournée vers l'avenir. L'appui annoncé aujourd'hui est un levier important pour investir dans des technologies de pointe, augmenter considérablement notre capacité manufacturière et offrir à notre équipe un environnement de travail mieux adapté. Pour nous, il s'agit d'un engagement concret envers nos employés, la région de Charlevoix et le développement économique du Québec. »

David Tremblay, président de Simard Suspensions

Faits saillants :

Simard Suspensions conçoit, fabrique et installe des systèmes de suspension et de direction de qualité innovants pour camions lourds.

La contribution remboursable de 500 000 $ du gouvernement du Canada est consentie en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC.

DEC est un partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Avec ses douze bureaux d'affaires, il accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

L'aide financière du gouvernement du Québec comprend : un prêt de 2,5 millions de dollars issu du programme ESSOR (Chantier productivité), administré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement; un prêt de 1,2 million de dollars accordé dans le cadre de l'initiative grand V d'Investissement Québec.

Le programme ESSOR est destiné aux entreprises du Québec qui souhaitent accélérer la réalisation d'un projet d'investissement, augmenter leur productivité par l'acquisition de nouvelles technologies ou réduire leur empreinte environnementale.

L'initiative grand V vise à stimuler les investissements dans les entreprises et à accélérer leur virage vers l'innovation et la productivité durable afin de propulser leur croissance.

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Sources : Gabrielle Landry, Directrice adjointe - Relations médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Courriel : [email protected]; Flore Bouchon, Conseillère stratégique aux communications et attachée de presse de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Tél. : 514 264-1202, Courriel : [email protected]; Léonie Chipot, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué au Développement économique régional, Cell. : 581 989-6729, Courriel : [email protected]; Emmanuella Proulx, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél. : 367 990-1882, Courriel : [email protected]; Information : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, Courriel : [email protected]; Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]