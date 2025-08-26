Un secteur québécois des sciences de la vie encore plus fort - QUÉBEC INVESTIT 60 M$ DANS DELPHARM BOUCHERVILLE

BOUCHERVILLE, QC, le 26 août 2025 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, et le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, annoncent un investissement majeur de 60 millions de dollars à Delpharm Boucherville, filiale du groupe français Delpharm, afin de soutenir la croissance du secteur des sciences de la vie au Québec.

Cet investissement permettra à l'entreprise de développement et de fabrication de produits pharmaceutiques de moderniser son usine en Montérégie, qui se spécialise dans la production de médicaments injectables stériles. Elle pourra ainsi augmenter sa capacité de production, tout en assurant la conformité de ses installations aux normes de Santé Canada. Cet investissement permettra également de sécuriser l'approvisionnement québécois pour des produits de haute qualité qui seront utilisés dans toutes les salles d'opération.

Le projet, évalué à 214,6 millions de dollars, vise entre autres à ajouter 2 600 m2 d'espace au site actuel afin d'y loger une nouvelle chaîne de production multiformat, qui mènera à un accroissement de la capacité de fabrication. Cela permettra à Delpharm Boucherville de s'adjoindre de nouveaux clients et d'augmenter la rentabilité de son usine.

Dans le contexte économique actuel, il est plus que jamais essentiel pour les entreprises d'investir dans la modernisation de leur bâtiment et l'automatisation de leurs équipements en vue de demeurer compétitives au sein de leur secteur d'activité. Il est aussi important pour le Québec de soutenir les projets de production pharmaceutique locale, qui contribuent à la sécurité sanitaire du Québec.

« Je suis fière d'annoncer cet investissement de 60 millions de dollars pour une entreprise qui contribue à la prospérité du secteur des sciences de la vie au Québec. En s'alliant avec Delpharm et en investissant dans son succès, notre gouvernement s'assure de renforcer nos chaînes d'approvisionnement et de pérenniser la demande du marché hospitalier. Ce partenariat aura des effets positifs sur notre système de santé, mais également sur la position stratégique du Québec dans le secteur pharmaceutique. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« Delpharm est un fournisseur stratégique pour le réseau québécois de la santé, qui utilise abondamment les produits conçus par l'entreprise à Boucherville. Son site de fabrication est d'ailleurs le plus important au Canada dans la production de médicaments stériles injectables, dont une part significative est destinée aux marchés québécois et canadien. Cet investissement permettra à Delpharm de renforcer sa capacité d'innovation et de production. Toutes mes félicitations à l'entreprise pour cette expansion porteuse d'avenir! »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Nous sommes fiers de faire partie de l'équation de presque tous les séjours aux soins intensifs et les chirurgies dans les hôpitaux du pays. Ici, au Québec, nous estimons qu'environ 3 000 doses produites au site de Boucherville sont administrées chaque heure par le personnel du réseau hospitalier. Je remercie le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie pour cet investissement majeur, qui renforce notre engagement à assurer l'accès aux médicaments essentiels pour les patients québécois et canadiens. »

Mathieu Grondin, directeur de site à Delpharm Boucherville

Delpharm Boucherville fabrique une gamme complète de produits injectables stériles, notamment des médicaments anti-infectieux, cardiovasculaires et gastro-intestinaux, des analgésiques narcotiques, des vitamines, des psychotropes et des anticonvulsivants.

Au Québec, l'entreprise emploie plus de 700 personnes réparties sur deux sites, soit 206 à Montréal et 497 à Boucherville .

. Le soutien financier, administré par Investissement Québec, comprend un prêt d'un montant maximal de 30 millions de dollars et une souscription d'actions privilégiées, également d'un montant maximal de 30 millions de dollars.

La Stratégie québécoise des sciences de la vie 2022-2025 a pour objectifs : de stimuler les investissements privés dans l'ensemble de la chaîne de valeur des sciences de la vie; de développer de nouveaux créneaux d'avenir; d'accentuer la présence des entreprises québécoises dans les chaînes d'approvisionnement locales et internationales.

Dans son budget 2025-2026, le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de 54 millions de dollars sur trois ans pour renouveler la Stratégie québécoise des sciences de la vie.

