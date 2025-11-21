Avis aux médias - Conférence de presse concernant les soins et services de santé offerts dans la région de la Montérégie
21 nov, 2025, 13:00 ET
QUÉBEC, le 21 nov. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle la députée de Marie-Victorin, Shirley Dorismond, procédera, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé, à une annonce concernant les soins et services de santé offerts dans la région de la Montérégie.
Accréditation obligatoire
Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.
|
DATE :
|
Le lundi 24 novembre 2025
|
HEURE :
|
13 h
|
LIEU :
|
Longueuil *
SOURCE Cabinet du ministre de la Santé
Pour renseignements : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet du ministre de la Santé, 514 554-4170
