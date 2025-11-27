Inauguration de la nouvelle usine de Duravit Canada - L'entreprise choisit Matane au bénéfice de l'économie et des travailleurs de la région

MATANE, QC, le 27 nov. 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, au nom du ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard, a participé aujourd'hui à l'inauguration, à Matane, de la première usine québécoise de l'entreprise Duravit Canada.

Dans le contexte économique actuel, le gouvernement salue la décision de Duravit Canada de s'établir au Québec. Sa présence permettra à la fois de dynamiser l'économie régionale du Bas-Saint-Laurent, de renforcer le savoir-faire québécois dans des secteurs clés comme le manufacturier et d'accélérer la transition énergétique pour bâtir un Québec toujours plus vert et prospère.

Le choix de l'entreprise s'est arrêté sur Matane en raison de l'énergie verte qui y est produite par Hydro-Québec ainsi que de l'accès au fleuve Saint-Laurent, ce qui favorisera une production carboneutre et accroîtra les exportations vers le marché nord-américain.

Grâce au soutien de 11 millions de dollars accordé en 2023 par le gouvernement du Québec ainsi qu'à d'importants investissements privés, Duravit Canada créera 240 emplois bien rémunérés dans la région du Bas-Saint-Laurent.

Citations :

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous procédons aujourd'hui à l'inauguration officielle de l'usine de Duravit Canada, qui contribue au succès économique de Matane et de tout le Bas-Saint-Laurent. Cette nouvelle usine génère déjà des retombées importantes dans la région, en offrant de nombreux emplois de qualité aux familles d'ici. Je tiens d'ailleurs à saluer le directeur général, M. Christian Gilles, arrivé d'Allemagne, qui s'est établi chez nous avec sa famille. Une belle marque d'engagement de sa part! »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Nous sommes très heureux que Duravit Canada ait choisi d'implanter chez nous, au Québec, la première usine de production de céramique carboneutre au monde. Nous souhaitons être un véritable leader de la transition énergétique, et c'est grâce à des projets comme celui-ci que nous pourrons y arriver et construire une économie encore plus forte et durable. »

Éric Girard, ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« La création d'emplois engendre naturellement des besoins de main-d'œuvre qualifiée. En soutenant leur formation, on permet à plus de 115 travailleurs d'acquérir de nouvelles compétences tout en contribuant au succès de Duravit Canada dans la région. Le développement des compétences demeure la clé pour assurer la performance et la productivité de nos entreprises manufacturières. »

Pascale Déry, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La concrétisation du projet de Duravit Canada à Matane est un exemple probant du rôle que peut jouer Investissement Québec dans le développement économique de nos régions. Le projet faisait l'envie de nombreux territoires dans le monde, mais la région du Bas-Saint-Laurent a su tirer son épingle du jeu. Nos équipes continueront d'accompagner les municipalités de l'ensemble du Québec en vue d'attirer des projets structurants pouvant générer des retombées économiques pour plusieurs années à venir. Bon succès à l'équipe de Duravit Canada! »

Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International

« Nous sommes fiers d'ouvrir officiellement notre usine qui, à terme, créera 240 emplois dans la région. Duravit possède des usines en Allemagne, en Égypte, en France, en Chine, en Inde et maintenant au Québec. Chez Duravit, nous établissons de nouvelles normes visant à mettre en place des solutions innovantes dans un secteur caractérisé par une consommation énergétique élevée. Je remercie le gouvernement du Québec pour son soutien financier sous forme de prêt dans l'ouverture de notre usine à Matane. »

Christian Gilles, directeur général de Duravit Canada

Faits saillants :

Duravit Canada, une filiale du groupe allemand Duravit AG, se spécialise dans la fabrication de produits pour les salles de bains, comme les meubles, les toilettes, les douches, les bains, les lavabos et les vasques.

Rappelons qu'en 2023, le gouvernement du Québec avait annoncé l'attribution d'un prêt de 11 millions de dollars issu du programme ESSOR, géré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement, afin de soutenir l'implantation de l'usine de Duravit Canada à Matane. Ce projet représentait des coûts totaux de plus de 90 millions de dollars. De plus, le gouvernement et Hydro-Québec avaient alors accordé à l'entreprise les mégawatts nécessaires à la réalisation du projet.

Une aide financière de plus de 415 000 $ a également été versée à l'entreprise par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale pour la formation de plus de 115 travailleurs.

En étant alimentée à 99,6 % par de l'électricité renouvelable du Québec, l'usine de Duravit Canada est carboneutre et n'émettra donc pas de gaz à effet de serre.

