Acquisition des terres de Rabaska - Québec protège près de 110 hectares de terres agricoles

QUÉBEC, le 5 sept. 2025 /CNW/ - À la suite de l'acquisition des actifs de la Société en commandite Rabaska en décembre 2024, le gouvernement du Québec annonce aujourd'hui la réintégration de près de 110 hectares de terres en zone agricole dans le secteur de Lévis. Cette décision marque une étape importante pour l'avenir du territoire agricole et de l'économie de la région.

C'est le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, accompagné de ses collègues, la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, du député de Lévis, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville, et du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, qui en a fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis l'exclusion de ces terres de la zone agricole en 2007, une partie de leur superficie a continué à être cultivée. Avec cette décision, le gouvernement choisit une approche équilibrée : protéger les superficies cultivées existantes et remettre en culture des terres délaissées, tout en réservant une portion de l'emplacement, soit 167,1 hectares, pour un développement industriel futur.

Cette approche répond à la fois aux préoccupations des producteurs et des citoyens en matière de préservation du territoire agricole et aux besoins de la région métropolitaine de Québec pour des terrains industriels de grande envergure.

« Je suis très heureux de la réintégration en zone agricole d'une partie importante des terrains de Rabaska. Ce sont près de 110 hectares de terres de grande qualité qui contribueront à nourrir les Québécois pour des années à venir. Avec cette annonce, votre gouvernement pose un geste concret pour la pérennité et la vitalité du territoire agricole. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Ce lieu est unique dans la région métropolitaine de Québec : il s'agit d'un rare terrain de grande taille qui est disponible pour accueillir des projets industriels. En réservant une partie de l'emplacement pour des activités économiques, nous créons les conditions nécessaires à l'implantation d'investissements majeurs qui profiteront à l'ensemble du Québec, tout en préservant une partie importante du territoire agricole. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« Cette décision représente une avancée importante pour notre région. Elle permet non seulement de protéger des terres agricoles qui font partie intégrante de notre identité, mais aussi de doter Lévis et la Chaudière-Appalaches d'un lieu stratégique capable d'accueillir des projets porteurs pour l'avenir. C'est une excellente nouvelle pour nos producteurs, nos citoyens et notre économie. »

Bernard Drainville, député de Lévis, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Grâce à cette approche équilibrée, la région métropolitaine de Québec pourra accueillir de nouveaux projets économiques tout en préservant des terres agricoles à fort potentiel. Cette démarche s'inscrit pleinement dans notre objectif de bonifier la qualité de vie des citoyens. J'en suis très fier. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants

Le 26 juin 2024, le gouvernement a pris la décision par décret, en vertu de l'article 96 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA), de soustraire à la compétence de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) le dossier n o 442343 concernant la demande d'inclusion à la zone agricole des terrains de Rabaska.

442343 concernant la demande d'inclusion à la zone agricole des terrains de Rabaska. Le 18 décembre 2024, comme le prévoit ce décret, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) a demandé l'avis de la CPTAQ quant à ce dossier en fonction des critères prévus à cette fin dans la LPTAA et des nouvelles informations.

Le 20 août dernier, le gouvernement a pris un second décret, en vertu du deuxième alinéa de l'article 96 de la LPTAA, afin de procéder à la réintégration de près de 110 hectares dans la zone agricole du territoire de Lévis, contribuant ainsi à la protection et à la mise en valeur de terres à fort potentiel.

Plus de 60 hectares actuellement cultivés sont protégés en vue d'assurer la continuité des activités agricoles et de soutenir les producteurs déjà établis dans la région.

Une portion de 167,1 hectares est réservée à des usages industriels stratégiques, ce qui permet à la région métropolitaine de Québec de disposer d'un terrain de grande taille, non contaminé et apte à accueillir des projets économiques d'envergure.

Cette décision est en parfaite cohérence avec la Loi visant à assurer la pérennité du territoire agricole et sa vitalité, sanctionnée en mars 2025, qui vise notamment à contrer la spéculation foncière et à renforcer la protection de la vocation agricole des terres du Québec.

