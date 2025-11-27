/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Conférence de presse concernant le lancement d'un nouveau fonds d'investissement majeur pour accélérer le développement économique des autochtones/

QUÉBEC, le 24 nov. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Ian Lafrenière, au nom de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Montérégie, Mme Christine Fréchette, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant le lancement d'un nouveau fonds d'investissement majeur pour accélérer le développement économique des autochtones.

Date : Le 27 novembre 2025

Heure : 13:30 h

Endroit : Québec

Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, à l'adresse suivante : [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera alors transmise. Seuls les représentants des médias dûment accrédités pourront accéder à la salle.

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Sources : Maxime Tardif, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, Tél. : 819 444-7064, Courriel : [email protected]; Catherine Pelletier, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Montérégie, Cell. : 450 204-5158, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias: Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]