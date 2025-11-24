Pour le patient et le personnel - Québec inaugure le nouveau complexe modulaire pédiatrique de l'Hôpital Pierre-Boucher

LONGUEUIL, QC, le 24 nov. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce que les enfants et les familles de la Montérégie peuvent désormais compter sur un tout nouveau complexe modulaire pédiatrique à l'Hôpital Pierre-Boucher, situé sur le territoire du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est (CISSSME).

L'inauguration a été soulignée par la députée de Marie-Victorin, adjointe parlementaire de la ministre responsable des Services sociaux, Shirley Dorismond, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé.

D'une superficie de plus de 1 500 m², ce nouvel espace, directement relié à l'hôpital, permet d'accueillir un plus grand nombre de jeunes patients dans des espaces modernes, sécuritaires et adaptés. Il comprend une médecine de jour pédiatrique de 10 places cloisonnées, dont deux destinées à l'isolement, incluant une à pression négative, afin d'offrir davantage d'intimité et de répondre aux normes de prévention et de contrôle des infections. L'espace accueille également des services ambulatoires spécialisés de pédiatrie.

Ces installations soutiennent la croissance du Centre régional spécialisé pédiatrique (CRSP), améliorent la fluidité et la qualité des services offerts, en plus de permettre une offre élargie en soins pédiatriques spécialisés. Rappelons que le CRSP offre des services médicaux généraux et interdisciplinaires tant généraux que spécialisés, pour une clientèle âgée de 0 à 17 ans ayant une problématique de santé complexe ou nécessitant un avis spécialisé en pédiatrie.

Citations :

« Ce projet démontre notre volonté de moderniser nos infrastructures conformément à la vision du Plan santé et d'offrir aux jeunes patients des soins de grande qualité, près de chez eux. L'ajout de ce complexe modulaire permettra d'améliorer l'organisation des services et de réduire les pressions sur le réseau de la santé et des services sociaux. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont contribué à la réalisation de cette installation essentielle pour les familles de la région. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Ce nouveau complexe pédiatrique est une excellente nouvelle pour les familles de la Montérégie. En rassemblant des services spécialisés dans un environnement moderne, sécuritaire et adapté, nous améliorons concrètement l'accès aux soins pour nos enfants. Je suis fière de voir ce projet prendre forme ici, chez nous, au bénéfice de toute la communauté. »

Shirley Dorismond, députée de Marie-Victorin, adjointe parlementaire de la ministre responsable des Services sociaux

Faits saillants :

Grâce à ces nouveaux espaces, les enfants et leurs familles auront accès à une gamme élargie de services en collaboration avec divers partenaires régionaux, dont le CHU Sainte-Justine. Il s'agit, entre autres : de la Clinique Odyssée (obésité pédiatrique); de la Clinique d'allaitement; de la Clinique d'asthme; de la Clinique de physiatrie pédiatrique; de la Clinique de pédiatrie générale; du Suivi neurodéveloppemental des nouveau-nés à risque; de la Clinique de néonatalogie; du Suivi postnatal; de la Clinique de pédiatrie internationale; de la Clinique pour enfants à besoins particuliers; de la Clinique d'allergie.

Soulignons que la Fondation Pierre-Boucher a contribué à la mise en place de ce nouveau complexe modulaire pédiatrique par un don de 1,5 million $. L'organisme Enfant Soleil y a également participé à hauteur de 1 million de dollars.

Plusieurs autres cliniques spécialisées et surspécialisées seront mises sur pied dans les prochaines années en collaboration avec les centres tertiaires.

