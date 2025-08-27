Développement éolien : Un partenariat historique pour l'Est-du-Québec

QUÉBEC, le 27 août 2025 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, les chefs de la Nation Mi'gmaq du Gespe'gewa'gi, Cheffe Céline Cassivi, Chef Scott Martin et Chef Roderick Larocque, le directeur général de la Mi'gmawei Mawiomi Business Corporation (MMBC), M. Frédéric Vicaire, le président de l'Alliance de l'énergie de l'Est, M. Michel Lagacé, et la présidente-directrice générale d'Hydro-Québec, Mme Claudine Bouchard, annoncent la signature d'un partenariat entre les Mi'gmaq du Gespe'gewa'gi, actionnaires de la MMBC, l'Alliance de l'énergie de l'Est et Hydro-Québec, visant le développement éolien du territoire des Mi'gmac de Gespe'gewa'gi, qui correspond à la Gaspésie et à l'Est du Bas-Saint-Laurent. Ce territoire pourrait accueillir jusqu'à 6 000 MW au cours des prochaines années.

Cette entente marque une nouvelle ère pour le développement énergétique de l'Est-du-Québec, reconnu comme le pôle stratégique de l'éolien au Québec. En plus des collectivités locales du territoire de Gespe'gewa'gi, qui profiteront des retombées du développement éolien, la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk bénéficiera également du partenariat, en tant que membre de l'Alliance de l'énergie de l'Est.

L'ampleur des projets envisagés représente des investissements pouvant atteindre 18 milliards de dollars, auxquels pourraient s'ajouter plusieurs milliards pour le prolongement du réseau de transport d'électricité en Gaspésie. Ces investissements généreront des retombées économiques et sociales majeures pour la région, notamment en matière de création d'emplois, de formation de la main-d'œuvre et de diversification des revenus des communautés et des municipalités.

La MMBC, l'Alliance de l'énergie de l'Est et Hydro-Québec, en collaboration avec les communautés de Gespeg, Gesgapegiag et Listuguj, amorcent ainsi une démarche structurée et conjointe pour évaluer l'acceptabilité sociale et environnementale, ainsi que l'intégration des savoirs et priorités des Premières Nations dans le développement éolien dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Conscients des effets cumulés que cela peut entraîner, les partenaires mèneront des consultations auprès des Premières Nations et des parties prenantes afin d'assurer une intégration harmonieuse et responsable des projets.

Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie du gouvernement et d'Hydro-Québec de développer plus de 10 000 MW de nouvelle capacité éolienne d'ici 2035, en collaboration avec les Premières Nations et les municipalités.

Rappelons qu'Hydro-Québec a également annoncé des partenariats de développement éolien pour un total pouvant atteindre 5 000 MW au Saguenay-Lac-Saint-Jean et au Bas-Saint-Laurent. Ces ententes représentent des investissements totaux de l'ordre de 15 milliards de dollars.

Le gouvernement du Québec et Hydro-Québec souhaitent doubler la production d'électricité verte au Québec d'ici 2050 pour répondre aux besoins additionnels et à la demande des entreprises qui souhaitent se décarboner. Dans le contexte de transition énergétique, le Québec dispose d'une occasion en or pour développer son économie et devenir une véritable puissance nord-américaine en matière d'énergie renouvelable.

Citations

« L'Est-du-Québec jouera un rôle de premier plan dans le développement énergétique du Québec. Avec Hydro-Québec, les Premières Nations et les municipalités, nous allons créer des milliers d'emplois et générer des retombées économiques significatives pour nos régions. Tout ça s'inscrit dans le plan très ambitieux de doubler la production d'électricité au Québec d'ici 2050. C'est ainsi que nous allons bâtir un Québec plus prospère. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Notre gouvernement s'assure de transformer les défis de la transition énergétique en occasions de développement économique pour nos régions. Ce qu'on annonce aujourd'hui va se traduire par la création d'emplois payants en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et dans le Bas-Saint-Laurent, en plus de générer de l'énergie pour les entreprises de la région. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

« Les projets comme celui annoncé aujourd'hui sont la concrétisation d'une relation fondée sur le respect et la collaboration, dont nous pouvons tous être fiers. Les Premières Nations et les Inuit, premiers témoins des changements climatiques, sont des partenaires incontournables dans la transition énergétique. Elles veulent faire partie de la solution. Collaborer sur ce chantier génère des retombées économiques importantes pour nos régions, les communautés autochtones, puis contribue à bâtir un Québec plus vert pour tous les Québécois. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Cette entente reflète notre vision commune d'un avenir énergétique durable à Gespe'gewa'gi. En tant que communautés mi'gmaq de Gesgapegiag, Gespeg et Listuguj, réunies au sein de la Mi'gmawei Mawiomi Business Corporation, nous sommes fiers de nous associer à l'Alliance de l'énergie de l'Est et à Hydro-Québec pour faire progresser le développement de l'énergie éolienne sur notre territoire. Ce partenariat garantit que ces projets contribueront non seulement à la transition énergétique, mais qu'ils généreront également des retombées concrètes et durables pour notre peuple, notre territoire et les générations futures, tout en renforçant notre rôle de gardiens de la terre. »

Frédéric Vicaire, directeur général de la MMBC

« La création d'un partenariat qui inclue la Première Nation Mi'gmaq de Gespe'gewa'gi, l'Alliance de l'énergie de l'Est et Hydro-Québec est un grand pas en avant qui permettra une exploration, et potentiellement, des développements éoliens durables et qui contribuent à la nécessaire transition énergétique. La participation aux développements énergétiques des communautés, tant autochtones qu'allochtones, est le moyen le plus pertinent afin d'être impliqués activement dans la grande démarche d'information, de consultations et d'acceptabilité sociale qui concernent le développement des territoires pour les communautés. Tout ça, en plus de nous permettre d'obtenir des retombées économiques importantes, tant pour les Premières Nations que les MRC impliquées qui seront utilisées au bénéfice des populations selon les priorités de ces entités. »

Michel Lagacé, président de l'Alliance de l'énergie de l'Est

« Ce partenariat structurant constitue une avancée majeure pour un développement éolien durable et concerté. Les développements éventuels renforceront la vitalité économique de l'Est-du-Québec et contribueront à répondre à la demande croissante en électricité de nos clients. Aux côtés des communautés Mi'gmaq de Gespe'gewa'gi et de l'Alliance de l'énergie de l'Est, Hydro-Québec réaffirme son engagement à établir des partenariats porteurs afin de favoriser l'implantation de futurs parcs éoliens au bénéfice des Premières Nations et des collectivités. »

Claudine Bouchard, présidente-directrice générale, Hydro-Québec

Sources : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, Tél. : 514 831-1393, Hydro-Québec, Relations avec les médias, [email protected], Tél. : 514 289-5005; MMCB, Kammy Vicaire, [email protected], Tél. : 581 884-6553; Alliance de l'énergie de l'Est, Lou Landry, [email protected], Tél. : 581 886-3424